Daddy Yankee, célèbre pour son titre «Despacito», arrête sa carrière pour se consacrer à Dieu

Connue pour son tube «Despacito», la star du reggaeton Daddy Yankee a révélée son intention de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à sa foi religieuse, lors de son dernier concert à Puerto Rico.

Une annonce insolite. Le célèbre artiste de reggaeton, Daddy Yankee, connu pour son titre à succès «Despacito», a annoncé sa décision d’arrêter sa carrière musicale pour se consacrer à sa religion lors du dernier concert de sa tournée «La Meta» dans le Coliseo de Puerto Rico à San Juan (Porto Rico). Après cette annonce sur scène, il a confirmé sa décision à ses fans via les réseaux sociaux.

«Mon peuple : Ce jour est le plus important de ma vie… Ce soir, je reconnais, et je n’ai pas honte de dire au monde entier, que le Christ vit en moi et que je vivrai pour lui. C’est la fin d’un chapitre et le début d’un tout nouveau», a déclaré l'artiste en espagnol, dans une publication Instagram partagée dans la foulée de son concert.

Le chanteur de 47 ans a expliqué que malgré son succès dans l'industrie musicale, il ressentait un vide dans sa vie qu'il n'a comblé que lorsqu'il a commencé à se concentrer davantage sur sa foi. Il s’est d’ailleurs présenté sous son nom de naissance, Ramón Ayala Rodríguez.

Une retraite annoncée depuis 2022

Daddy Yankee avait annoncé prendre sa retraite pour la première fois en 2022 dans un communiqué relayé par le média américain People, affirmant que son 12e album «Legendaddy» serait son dernier.

Sa collaboration avec Luis Fonsi sur la chanson «Despacito» en 2017 a été un succès mondial, le clip devenant la deuxième vidéo la plus regardée de l’histoire de YouTube, avec 8,3 milliards de vues.