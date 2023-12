Maman, j'ai raté l'avion : un des acteurs lance une cagnotte en ligne pour financer l’opération de son cancer

Connu pour avoir incarné le Père Noël dans le film «Maman, j’ai raté l’avion», le comédien Ken Hudson Campbell et sa famille viennent de lancer une collecte de fonds sur Internet afin de financer l’opération de son cancer.

Un combat pour la vie. La famille de l’acteur Ken Hudson Campbell a lancé une collecte de fonds via le site GoFundMe, afin de pouvoir financer l’opération de son cancer. «Il est un acteur de cinéma et de télévision, ainsi qu’un doubleur et un comédien spécialisé dans l’improvisation, membre du syndicat depuis plus de 35 ans. Le 27 octobre 2023, il a été diagnostiqué comme étant atteint d’un cancer, une tumeur a grandi au fond de sa bouche et elle a commencé à empiéter sur ses dents», a écrit sa fille Michaela sur la page du site.

L’opération que doit subir Ken Hudson Campbell consiste à enlever et reconstruire une partie importante de sa mâchoire inférieure, avec six mois de convalescence et une chimiothérapie. La collecte a été organisée afin de l’aider à payer les frais pendant sa période de convalescence. Ses amis Steve Carell, Jeff Garlin ou encore Tim Meadows ont déjà participé aux dons qui est proche d’atteindre l’objectif des 100.000 dollars (un peu plus de 93.000 euros).

Ken Hudson Campbell est connu pour ses apparitions dans de nombreux films populaires, notamment dans «Maman, j’ai raté l’avion» avec Macaulay Culkin, dans lequel il incarnait le Père Noël. Il a également un rôle dans le film «Armageddon» avec Bruce Willis, ou dans «Un jour sans fin», avec Bill Murray.