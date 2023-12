Michel Sardou positif au Covid-19 : le chanteur va mieux et reprend sa tournée dès ce vendredi soir

Après avoir été testé positif au Covid-19 le week-end dernier, Michel Sardou est désormais guéri et sera sur scène ce vendredi à Genève.

Michel Sardou, qui avait dû annuler plusieurs de ses concerts après avoir été testé positif au Covid-19, va pouvoir retrouver son public. Guéri, le chanteur de 76 ans se produira à l’Arena de Genève ce vendredi soir.

Dans un entretien accordé au Télégramme, il a donné des nouvelles rassurantes, précisant néanmoins avoir eu «un covid très fort». «J’étais complètement KO, à ne pas pouvoir marcher», a raconté l’artiste aux 100 millions d’albums vendus.

«On tremble, on ne peut plus marcher... C’est une horreur», a-t-il poursuivi. Il a commencé à se sentir mal alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Brest, où il devait donner un concert le samedi 2 décembre. «J’avais mon avion, tout était prêt». Mais vers midi, «je ne pouvais plus marcher. Je n’ai pas pu me lever. J’ai eu peur. Il fallait que je prévienne».

Deux dates parisiennes en mars

Outre son concert brestois, reporté au 29 mars 2024, Michel Sardou a été contraint d’annuler ses deux représentations prévues au Zénith de Clermont-Ferrand, le 5 et le 6 décembre, reportées respectivement au 25 et 26 mars 2024.

Les spectateurs qui ne peuvent pas s'y rendre sont invités à se rapprocher de leur point de vente avant le 31 janvier 2024, afin de connaître les modalités de remboursement.

Après Genève, Michel Sardou passera par Grenoble et enchaînera encore une trentaine de dates partout en France dans le cadre de sa tournée «Je me souviens d'un adieu». L'interprète de «La maladie d'amour» donnera notamment deux concerts à Paris La Défense Arena, les 16 et 17 mars 2024.