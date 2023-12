Adam Driver : découvrez l’hilarante liste de cadeaux que l’acteur espère recevoir à Noël

Adam Driver a fait des demandes très spécifiques sur sa liste de Noël cette année, comme il l'a révélé dans un sketch diffusé samedi soir dans le Saturday Night Live.

Pour la quatrième fois animateur d’un soir de l'émission américaine Saturday Night Live, où il est cette fois venu faire la promotion du film «Ferrari», l’acteur Adam Driver a, dans un sketch hilarant, dévoilé la liste des cadeaux de Noël qu’il espère recevoir cette année.

«J’aime Noël. C'est ma fête préférée. La nourriture, la musique, la famille. Mais en grande partie parce que j'ai une relation très profonde et personnelle avec le Père Noël», a-t-il commencé par dire. Il s’est mis au piano, expliquant que chaque année il partageait sa liste avec le Père Noël tout en jouant du piano pour lui.

«Le piano fait partie du rituel. Il adore m'entendre jouer, et c'est en fait moi qui joue», a-t-il assuré au public. «Pouvons-nous avoir un gros plan de mes mains ?» La caméra a ensuite zoomé sur ses mains et avant de montrer ses talents au piano, il a plaisanté : «Vous voyez, elles sont très grosses. De très grandes mains». Il a ensuite joué un morceau rapide pour prouver sa dextérité avec l'instrument.

L'acteur s’est ensuite lancé dans sa liste de demandes : «J'ai eu 40 ans cette année, Père Noël. Je voudrais donc cinq paires de pantalons chino. Je veux aussi un de ces camions Tesla géants en métal. Je pense que cela se marierait parfaitement avec mon tout petit micropénis». «Quoi d'autre ?», a-t-il poursuivi. «J'aimerais que les gens arrêtent de venir me voir dans la rue en me disant : 'Tu as tué Han Solo.' Je n'ai pas tué Han Solo. Le «réveil» («réveil d'Hollywood» car il utilise le terme «Wokeness», ndlr) a tué Han Solo».

La blague fait référence à son rôle de méchant Kylo Ren dans les films «Star Wars». Kylo tue Han Solo dans «Le Réveil de la Force», un film dont le scénario ne fait pas l’unanimité chez les fans de «Star Wars». Puis Adam Driver a fait une demande spéciale au Père Noël : «Vous connaissez ces couples sur TikTok qui se font des farces ? Pouvez-vous tuer ces gens ?», a-t-il dit suscitant l’hilarité générale.

«Ce que je veux pour Noël, c'est une maison en pain d'épice. Pensez-vous qu'un bonhomme en pain d'épices a peur lorsqu'il réalise que la maison est faite de sa propre peau ?», a-t-il questionné ensuite. «C'est mignon. Vous pouvez le dire à vos enfants», a ajouté avec humour la star de «The House Of Gucci» avant de conclure sa missive au Père Noël par : «J'ai hâte que vous entriez par effraction dans ma maison».