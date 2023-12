Kate Middleton et le prince William : nouvelle photo de famille pour leur carte de Noël

Le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis et leurs parents Kate Middleton et le prince William, ont pris la pose pour leur traditionnelle photo de carte de Noël.

Ils ont bien grandi. Le prince George, la princesse Charlotte, et le prince Louis - désormais respectivement âgés de 10, 8 et 5 ans - ont pris la pose aux côtés de leurs parents, le prince et la princesse de Galles, tous deux âgés de 41 ans, pour leur traditionnelle carte de Noël.

Le cliché, pris par le photographe Josh Shinner plus tôt cette année à Windsor, a été dévoilé ce samedi 9 décembre, avec pour légende : «Notre carte de Noël familiale pour 2023» accompagnée d'emojis représentant un sapin et un cœur.

Les cinq membres de la famille y apparaissent tous avec d'élégantes chemises blanches. Kate et Charlotte portent des jeans, William et George des pantalons sombres et Louis un bermuda. L'ambiance ne se veut pas guindée, Charlotte et son jeune frère Louis arborant tous les deux des baskets en toile.





L'année dernière, le prince William et la princesse Kate avaient surpris leurs fans avec une carte de Noël plus décontractée encore.

Le cliché en noir et blanc de cette année a été posté sur les réseaux sociaux en même temps qu’une vidéo et une photo de la famille à la cérémonie annuelle de chants de Noël «Together At Christmas» qui s'est tenue ce 8 décembre à l'abbaye de Westminster.

La soirée a marqué la troisième édition de ce concert créé à l'initiative de Kate Middleton pour mettre en lumière les individus et les organisations qui ont soutenu leurs communautés pendant la pandémie de Covid-19 en 2021.

Le jour de Noël, le prince William, la princesse Kate, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis devraient participer à la traditionnelle promenade jusqu'à l'église de Sandringham. Chaque année, la famille royale se rend en effet à l'église Sainte-Marie-Madeleine pour la messe de Noël, puis retourne à Sandringham House pour profiter d'un festin.