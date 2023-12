Kevin Costner : six mois après son divorce, il aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une célèbre chanteuse

Kevin Costner et Jewel ont été aperçus ensemble lors d’une collecte de fonds pour la Jewel's Inspiring Children Foundation. Depuis les rumeurs de romance entre eux vont bon train.

Kevin Costner amoureux ? L'acteur oscarisé de 68 ans a été aperçu «très à l’aise» au côté de Jewel, l'autrice-compositrice-interprète et lauréate d'un Grammy âgée de 49 ans.

Les deux célébrités ont déclenché des rumeurs de relation le mois dernier lors d'une collecte de fonds pour la Jewel’s Inspiring Children Foundation, dont TMZ a cette semaine publié des photos volées.

Sur les photos, l'acteur apparaît avec ses bras enroulés autour de Jewel alors qu'elle est assise sur ses genoux tandis qu'elle prononce un discours devant les participants à l'événement, qui s'est tenu sur l'île Necker de Richard Branson, dans les îles Vierges britanniques. Tous deux sourient, tandis que les mains de l’acteur reposent sur la taille de la chanteuse.

Kevin Costner était officiellement «un invité» de l’événement caritatif, mais il se murmure que son lien avec Jewel est plus profond. Deux sources ont déclaré à TMZ qu'il y avait une romance «plutôt récente» entre la star de «Yellowstone» et l’interprète du tube «Hands».

Jewel avait mentionné Kevin sur les réseaux sociaux en parlant de l'événement, écrivant : «C'est un moment incroyable, que j'utilise pour me détendre, me reposer et jouer avec mon fils ! @kevincostnermodernwest a eu la gentillesse d'encadrer nos enfants cette année.»

Kevin Costner et Jewel auraient d’ailleurs effectué ensemble le vol aller-retour vers les Caraïbes après y avoir passé plus d'une semaine.

Les deux sont officiellement des cœurs à prendre… Kevin Costner a récemment réglé son amer divorce avec Christine après 18 ans de mariage. Et Jewel s'est séparée de son mari Ty Murray en 2014.