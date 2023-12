Laura Smet et David Hallyday unis face aux accusations de «trahison» de Jade et Joy

Alors que les filles adoptives de leur père Johnny Hallyday, Jade et Joy, les taclent sévèrement dans leurs premières interviews, Laura Smet et David Hallyday affichent leur belle entente sur les réseaux sociaux.

David Hallyday et Laura Smet sont apparus plus complices que jamais dans un cliché partagé ce samedi 9 décembre par la fille de Nathalie Baye sur Instagram. En légende, l’actrice a écrit : «La belle surprise du jour», accompagnée d'un emoji cœur.

Capture Instagram laura_smet_

Ce n’est pas la première fois (voir ci-dessous) que Laura Smet affiche sa belle entente avec David Hallyday, son demi-frère né des amours de Johnny Hallyday avec Sylvie Vartan.

Néanmoins sa dernière publication en date avec son frère intervient quelques jours seulement après que Jade et Joy, les filles de Johnny et Laeticia Hallyday, ont dit tout le mal qu’elles pensaient d'eux.

Accusés publiquement d’abandon

«(Après l'enterrement de Johnny Hallyday), on n'a plus jamais eu directement de leurs nouvelles», a déclaré Jade dans une interview parue cette semaine dans Paris Match. «Je l'ai vécu comme un abandon.» «Moi, comme une trahison», a renchéri Joy. «Après la disparition de papa, on a cru qu'on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. On a le même nom, le même père, mais rien en commun à la fin», a-t-elle ajouté.

«On aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père plutôt que de les voir nous assigner en justice alors qu'on ne leur a rien fait», regrette Jade. Si Joy assure «être passée à autre chose», Jade reste amère.

«Tous leurs mensonges à propos de notre mère, prétendant qu'elle les empêchait de voir papa, alors qu'au contraire elle a tellement essayé de reconstruire et de rapprocher cette famille déjà un peu déchirée. J'essaie de ne plus y penser, mais je crois que l'on ne pourra jamais leur pardonner. Ils nous ont blessées», assène-t-elle. «Je n'oublierai jamais ce qu'ils nous ont fait.» «Cela fait six ans que l'on ne s'est pas parlé, on a l'impression d'être des étrangères pour eux», estime Joy.

David Hallyday qui ne cache pas son amertume vis-à-vis de son ancienne belle-mère Laeticia Hallyday - contre qui il s'est au côté de Laura Smet battu pour l'héritage - avait assuré qu’il serait heureux de voir Jade et Joy. «Chacun sait que je ne les ai pas beaucoup vues, mais je voudrais qu’elles soient sûres de l’amour que je leur porte et qui n’est pas une affection de principe», a-t-il dit à nos confrères du Parisien lors de la promotion de ses mémoires sortis fin novembre. «Ma porte leur est ouverte ; si un jour elles le veulent, je serai là pour elles. Jade et Joy sont mes sœurs à part entière, sans la moindre nuance.» «Les enfants ne sont pas responsables des agissements de leurs parents», a-t-il encore ajouté. Un message qui n'est visiblement pas bien passé.