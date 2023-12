Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon rendent hommage à leur soeur Kate Barry, décédée il y a dix ans

En ce lundi 11 décembre, qui marque le triste anniversaire des dix ans de la disparition de Kate Barry, la fille aînée de Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon rendent hommage à leur sœur bien aimée.

Deux sœurs dans la peine. Alors que ce lundi 11 décembre marque les dix ans de la disparition de Kate Barry, Charlotte Gainsbourg, a tenu à rendre hommage à sa grande sœur. Dans une story Instagram, l'actrice a posté une photo de cette dernière avec pour légende : «Kate. 10 ans».

Capture Instagram charlottegainsbourg

Lou Doillon a elle aussi publié le même cliché sur sa page Instagram. «10 ans. Beloved Kate», a-t-elle sobrement écrit pour accompagner deux autres très touchantes photographies.

Le 11 décembre 2013, Kate Barry, photographe âgée de 46 ans née des amours de Jane Birkin avec le compositeur John Barry, a chuté de la fenêtre de son appartement situé dans le XVIᵉ arrondissement de Paris.

Une famille dans le drame

Dans les colonnes de Paris Match, son fils, Roman de Kermadec, est le mois dernier pour la première fois revenu sur les circonstances floues de sa disparition. «Le jour du drame, elle devait dîner avec eux tous (son ex compagnon et ses enfants, ndlr). A-t-elle été prise d'un coup de sang ? D'un coup de folie ? On ne saura jamais. Je peux concevoir que, parfois, quand il y a quelque chose de si profond, on veut que ça s'arrête et on passe à l'acte sans réfléchir...», avait-il déclaré.

Au lendemain du drame, Charlotte Gainsbourg avait ressenti le besoin de quitter Paris pour s'exiler à New York. «Je ne pouvais plus respirer. J'espère que je saurai, un jour, regarder Paris à nouveau, sans que ça soit douloureux», avait-elle confié à Télérama.

Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon ont dû affronter depuis un autre terrible drame ensemble, celui de la perte de leur maman, Jane Birkin, décédée le 16 juillet à l'âge de 76 ans. «La joie dans le malheur, c’est d’avoir retrouvé Lou, qui est tellement organisée, vaillante, attentionnée, on est plus forte à deux. La fratrie, je m’aperçois à quel point c’est fondamental», avait confié à Libération Charlotte Gainsbourg.