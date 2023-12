Dirty Dancing : pourquoi Patrick Swayze et Jennifer Grey ne s'entendaient-ils pas du tout ?

Leur romance à l’écran dans «Dirty Dancing», sorti en 1987, est cultissime. Pourtant Jennifer Grey et Patrick Swayze ne s’entendaient pas du tout dans la vraie vie, ce qui avait rendu le tournage du film difficile.

«Comme l’eau et l’huile». Jennifer Grey s’est à plusieurs reprises confiée sur la relation de travail houleuse qu’elle entretenait avec l’acteur Patrick Swayze, décédé d'un cancer du pancréas en 2009. L’actrice a révélé qu'avant le tournage de «Dirty Dancing» en 1987, elle avait tourné avec lui, trois ans plus tôt, dans le film d’action «Red Dawn».

En 2022, dans l’émission The View, elle avait expliqué qu'elle n'avait pas du tout aimé travailler avec Swayze sur ce film. «Patrick faisait des farces à moi et à tout le monde», avait-elle déclaré. «[Il était] en retard et directif et un peu macho, et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Je me disais juste : ‘S'il vous plaît, ce type, ça suffit avec lui.’» Recrutée trois ans plus tard pour jouer dans «Dirty Dancing», elle ne se doutait pas que l'acteur allait bientôt la rejoindre au casting, et se rappelle avoir d’abord refusé qu'il ne prenne le rôle.

Néanmoins, face à l’insistance des producteurs qui louaient ses qualités de danseur, elle avait fini par accepter de faire un test avec lui. Conscient qu’elle ne l’appréciait pas, ce jour-là l’acteur lui aurait présenté des excuses. «Il m'a entraîné dans le couloir et m'a dit : 'Je t'aime, je t'aime et je suis vraiment désolé. Et je sais que tu ne veux pas que je fasse le film'», avait-elle raconté. «Il a eu les larmes aux yeux. Et j’ai eu les larmes aux yeux, mais pas pour la même raison. Je me suis dit : 'Oh, ce type me manipule.' Et il a dit : ‘ça va être génial si on le fait’. Nous sommes entrés et il m’a pris dans ses bras et là je me suis dit : ‘Je suis foutue.'»

«Pas un duo naturel»

Dans son autobiographie, «Out of the Corner» publiée en 2022, Jennifer Grey a aussi écrit : «De la même manière que Baby et Johnny (les noms de leurs personnages dans le film, ndlr) n'étaient pas censés être ensemble (…) nous n'étions pas un duo naturel».

«Et le fait que nous devions paraître naturellement compatibles a créé une tension. Parce que normalement, quand deux personnes ne s’entendent pas naturellement elles partent chacune de leur côté, mais nous nous étions forcés d'être ensemble. Et le fait d'être forcés d'être ensemble a créé une sorte de synergie, ou comme une friction.»

Dans une interview avec The Guardian, l’actrice a également déclaré : «Patrick était un gars vraiment bien et il tenait vraiment à moi. Il a toujours été là pour moi et j'aurais fait n'importe quoi pour lui… Mais nous étions aussi un peu l’eau et l’huile». «La différence était belle parce qu'elle créait une sorte de tension», a-t-elle souligné. « Il y avait une poussée et une traction. Nous essayions tous les deux de nous affirmer.»

A l'écran, l'alchimie est parfaite

Une tension qui aura finalement servi le film. Au cours d'une interview donnée à l'American Film Institute, Patrick Swayze était lui aussi revenu sur les difficultés de leur duo et avait expliqué comment cela avait profité à l’histoire. «On tournait ces scènes de danse et elle pleurait, elle riait. Ces moments fonctionnaient très bien parce qu'ils étaient authentiques. Ils (les producteurs) ont utilisés des parties de Patrick et Jennifer en train de travailler ensemble, de tenter d'être un duo de danseurs et ils ont conservé ma véritable frustration. J'essayais de la recentrer pour qu'elle garde son sérieux, de l'empêcher de pleurer, de la garder concentrée. Mais aussi de l'aider à dépasser ses peurs et à abandonner son égo», avait-il dit.



Sorti en salles en 1987 et encore adulé aujourd'hui, «Dirty Dancing», long-métrage à la bande originale irrésistible - dont les mythiques «(I've Had) The Time of My Life», qui a remporté l'Oscar et «She's Like the Wind», écrite et interprétée par Patrick Swayze lui-même - raconte l'histoire de Bébé, une adolescente en passe d’entrer dans l’âge adulte qui, dans les années 1960, passe des vacances ennuyeuses avec sa famille, jusqu'au jour où elle découvre que des animateurs cherchent une danseuse. Johnny va alors l’initier au «dirty dancing», une danse ultra-sensuelle, et par là même à l’amour.