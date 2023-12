Sia explique avoir subi une liposuccion après avoir pris «beaucoup de poids» à cause de médicaments

Sia a annoncé ce dimanche avoir subi une liposuccion et explique en détail à ses fans les raisons pour lesquelles elle a eu recours à cette procédure.

Une volonté de transparence. La chanteuse Sia a ce dimanche révélé qu'elle avait récemment subi une liposuccion, car elle se sentait «peu sûre d’elle» après avoir récemment pris beaucoup de poids.

L’interprète d'«Unstoppable» a expliqué qu'elle avait décidé d'être «honnête» à propos de ses procédures cosmétiques. «J'ai dû prendre un médicament qui m'a fait prendre beaucoup de poids que je ne peux tout simplement pas modifier avec de l'exercice ou des médicaments pour la thyroïde, alors j'ai fait une liposuccion aujourd'hui», a-t-elle écrit à ses fans sur X (anciennement Twitter).

Had to take a medication that made me put on a lot of weight that I just can’t shift with exercise or thyroid meds so I went in for lipo today. Please know that I am so lucky to have the resources to change the way I look and that when you see me looking crazy foxy again ()that…

— sia (@Sia) December 10, 2023