Tom Cruise : qui est Elsina Khayrova, cette ex-épouse d'un oligarque russe avec qui l’acteur a été aperçu ?

Tom Cruise, 61 ans, aurait été aperçu avec une mondaine russe nommée Elsina Khayrova, 36 ans, ce week-end lors d'une fête à Grosvenor Square, à Londres. Une source a confié au Daily Mail que l'acteur semblait «amoureux».

Tom Cruise aurait «trouvé l'amour avec une mondaine russe». La star de «Mission Impossible», 61 ans, a été aperçue ce week-end à Londres en compagnie d'Elsina Khayrova, 36 ans.

Ils se seraient tous les deux présentés à une fête d’anniversaire à Grosvenor Square vers 21h samedi dernier, à la grande surprise des autres invités. Vêtue d'une robe noire bustier avec un nœud en strass, Elsina Khayrova a posé pour des photos avec Avramenko Aliena, une ancienne candidate de Miss Europe, avant de se lancer sur la piste de danse avec la star de «Top Gun», détaille ce mercredi le Daily Mail. «Ils étaient inséparables, clairement un couple», a déclaré au tabloïd un invité à l'événement, avant d'ajouter : «Il semblait être amoureux d'elle.»

Le Daily Mail fait savoir qu’Elsina Khayrova est la fille de Rinat Khayrov, député russe et ancien vice-ministre des Finances du Tatarstan, et aussi l’ex-femme d'un oligarque russe, Dmitry Tsetkov. L'ancienne mannequin, citoyenne britannique, était auparavant mariée à ce magnat vendeur de diamants, avec qui elle partageait notamment un manoir de 22 millions de livres sterling (soit environ 25,54 millions d'euros) dans le domaine de Wentworth dans le Surrey, ainsi que des propriétés à Londres d'une valeur de 18 millions de livres sterling (20,91 millions d’euros). Le couple possédait également des villas à Dubaï et à Chypre, ainsi que des collections de voitures, de bijoux et d'art valant des millions de livres.

Leur divorce très âprement disputé avait fait la une des journaux britanniques cet été, après qu’Elsina Khayrova avait été accusée d'avoir caché des biens à son ex-mari, notamment sa collection de sacs à main d'un million de livres sterling (soit l’équivalent d’1,16 millions d’euros).

En 2018, elle avait déjà attiré l’attention au Royaume-Uni avec l’achat de ses propriétés extrêmement luxueuses, dont celle de 2500 mètres carrés avec 10 chambres et 15 salles de bain dans la très select communauté de The Wentworth Estate (où a notamment habité le chanteur Elton John). «Ma fille est adulte, son mari est un homme d’affaires, je n’ai rien à voir avec ces transactions», avait déclaré son père Rinat Khayrov dans Biznes Online, une publication en ligne du Tatarstan, alors que des soupçons de corruption pesaient sur l’origine des fonds.

L’ex mari d’Elsina Khayrova, Dmitri Tsvetkov, aurait aussi été cité dans un gros scandale de détournement de fonds publics destinés à la conception d'un drone militaire, avait rapporté en 2018 le magazine suisse Le temps. Toujours très discret sur ses amours, Tom Cruise a-t-il vraiment succombé au charme de la sulfureuse Elsina ? Il faut encore attendre pour le savoir.