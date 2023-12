Bradley Cooper de plus en plus proche de Gigi Hadid

Bradley Cooper et Gigi Hadid fileraient le parfait amour, selon les rumeurs. L’acteur aurait même acheté une propriété pour être plus près du mannequin.

Bradley Cooper est-il encore un cœur à prendre ? A en croire certaines rumeurs outre-Atlantique, l’acteur et réalisateur de 48 ans, qui est actuellement en pleine promotion pour son nouveau film «Maestro», serait amoureux de Gigi Hadid depuis plusieurs semaines.

A tel point que la star aurait acheté une maison près de New Hope, en Pennsylvanie (Etats-Unis), laquelle se trouve non loin de la ferme que possède la mère de Gigi Hadid, Yolanda, et dont le prix s’élève à 4 millions de dollars. Une information révélée ce jeudi 14 décembre par Page Six.

Le comédien, qui est originaire de la région, et la mannequin de 28 ans ont par ailleurs été aperçus ensemble le mois dernier lors d’un séjour au River House at Odette's, un hôtel de luxe de New Hope. Pour l’heure, Bradley Cooper, qui est papa d’une petite fille de 6 ans née de son union avec Irina Shayk, et Gigi Hadid n’ont pas confirmé cette prétendue romance.