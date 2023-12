Mort de Guy Marchand : personnalités et anonymes rendent hommage à l’acteur et chanteur décédé ce vendredi

Guy Marchand, acteur et chanteur notamment célèbre pour son rôle du détective Nestor Burma à la télévision, est mort vendredi à l'âge de 86 ans, ont annoncé ses enfants à l'AFP. Personnalités et anonymes lui rendent hommage.

L'acteur crooner s'en est allé. Guy Marchand est mort à l'âge de 86 ans. Il «s'est éteint paisiblement ce vendredi [...] à l'hôpital de Cavaillon» (Vaucluse), ont indiqué ses enfants, Jules et Ludivine, à l'AFP. L'acteur, qui avait notamment incarné Nestor Burma à la télévision de 1991 à 2003, était aussi connu, à son grand dam, en tant que chanteur du tube «Destinée» dans la bande-originale des «Sous-doués en vacances». Cette chanson (1982) lui avait valu sa «plus grande honte», car elle n'était à l'origine qu'«une blague, une connerie pour l'été», racontait-il à propos de ce titre repris dans le «Père Noël est une ordure».

Récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle pour «Garde à vue» en 1982, l'acteur avait eu une brillante carrière depuis les années 1960. La star à la voix grave de crooner - à qui l’on doit «La Passionata» et «Moi je suis Tango» était pianiste, saxophoniste et clarinettiste, et a voué toute sa vie une passion pour le jazz et le blues, avec à son actif près de vingt albums.

Il continuait de jouer encore récemment, apparaissant dans «Tout nous sourit» en 2020, dans le téléfilm «La dernière partie» en 2021, ou dans le film «La plus belle pour aller danser» en 2022. Les circonstances qui entourent son décès n'ont, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas été précisées. Par le passé, l'acteur et chanteur avait eu des soucis de santé : il avait guéri d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2002, et souffrait de «problèmes de vésicule biliaire et d'un essouflement», avait-il confié en 2021 au Parisien, ajoutant qu’il «répétait sa mort au cinéma et à la télévision, comme ça, c'est presque déjà fait».

Anonymes et personnalités lui rendent ce vendredi hommage. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak, a salué sur X (anciennement Twitter) «le guignol des Buttes-Chaumont» qui «a accompagné tant de chapitres de nos vies. Sa voix de crooner et son panache vont nous manquer».

Guy Marchand a croqué la vie impatiemment, éperdument, passionnément. Musique, chanson, télévision, cinéma : le « guignol des Buttes-Chaumont », devenu l’inoubliable Nestor Burma, a accompagné tant de chapitres de nos vies. Sa voix de crooner et son panache vont nous manquer. pic.twitter.com/y1tpFmO0fC — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) December 15, 2023

Le sénateur Ian Brossat a mentionné «son charme malicieux»

Guy Marchand, pour moi et sans doute pour beaucoup de ma génération, c’était Nestor Burma, le vendredi soir sur Antenne 2.





Son charme malicieux nous manquera. pic.twitter.com/w7bhkDKH9B — Ian Brossat (@IanBrossat) December 15, 2023

Le Député du nord Fabien Roussel a célébré l'«enfant des Buttes Chaumont et de Belleville» qui chantait «avec la légèreté d'un Dean Martin».

Enfant des Buttes Chaumont et de Belleville, fan de jazz et de cinéma, Guy Marchand jouait et chantait avec la légèreté d’un Dean Martin, sans jamais se départir d’une ironie teintée de mélancolie.





Nestor Burma va nous manquer. pic.twitter.com/F3VXDD6X2w — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) December 15, 2023

La chanteuse et actrice Princess Erika a fait part de son chagrin.

Grande tristesse.



Guy Marchand est parti.

pic.twitter.com/RAoRpxUdk8 — Princess Erika (@PrincessErikaPr) December 15, 2023

«C’est avec tristesse que nous avons pris connaissance du décès de Guy Marchand, celui dont la voix résonne lors des soirées de match à Francis le Basser» peut-on lire sur le compte X du Stade Lavallois. Son tube «Moi, je suis Tango» est en effet diffusé avant le coup d'envoi, en clin d’œil à la couleur tango (teinte rouge-orangé) des maillots des joueurs.

C’est avec tristesse que nous avons pris connaissance du décès de Guy Marchand, celui dont la voix résonne lors des soirées de match à Francis le Basser pic.twitter.com/X4iVmm3d2H — Stade Lavallois (@stadelavallois) December 15, 2023

Le comédien Jean-Michel Tinivelli a lui aussi partagé sa tristesse.

Emus par sa disparition, les internautes rendent également hommage à Guy Marchand, et pleurent avec elle «la fin d’une époque».

C'est la fin d'une époque aussi la perte d'un grand acteur petit à petit ils disparaissent avec la nostalgie de nos souvenirs. Tous ces grands acteurs du grand cinéma français d'autrefois nous quittent peu à peu. Plus jamais nous n'aurons de tels acteurs #rip #GuyMarchand pic.twitter.com/mpvFAzuprl — Sophie (@ILove3M) December 15, 2023

Mais non ... Quelle triste nouvelle en ce jour ...





RIP ... A l'un des plus grand Acteur #GuyMarchand est décédé à l'âge de 86 ans



pic.twitter.com/kTtNgMauq3 — Ced (@CedDreams) December 15, 2023

J'apprends le décès de #GuyMarchand , je n'ai pas de mots tant ma tristesse est grande.



Une voix, un talent fou de comédien, bref une perte immense.



Adieu l'artiste.#RIP pic.twitter.com/JFRVIRh4Zw — Guillaume R (@rousselguillau7) December 15, 2023

RIP GUY MARCHAND encore un grand du cinéma et de la musique qui part…#guymarchand pic.twitter.com/KjTS809ioZ — Eric (@TVOEP) December 15, 2023