Procès Jonathan Majors : les délibérations ont commencé, l’acteur risque un an de prison

Le jury a ce jeudi entamé ses délibérations dans le procès de Jonathan Majors aux États-Unis. L'acteur de «Creed III» risquerait un an de prison pour agression.

Six jurés de Manhattan ont commencé ce jeudi à délibérer dans le procès pour agression de Jonathan Majors. L'acteur de «Creed III» et «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», 34 ans, fait face à «des accusations d'agression au troisième degré avec intention de causer des blessures corporelles, d'agression au troisième degré causant imprudemment des blessures corporelles, de harcèlement aggravé au deuxième degré et de harcèlement au deuxième degré», en relation avec une bagarre présumée entre lui et son ex-petite amie, Grace Jabbari, à New York en mars.

Le très médiatisé procès, qui a duré deux semaines, comprenait 15 témoins, des images de vidéosurveillance, un appel au 911, et des SMS que l'acteur auraient envoyés à l'accusatrice, dans lesquels il semble admettre une agression physique antérieure et menacer de se suicider si elle se rendait à l'hôpital pour ses blessures.

Dans ces textes exposés en preuve et que le magazine People rapporte avoir consultés, Jonathan Majors se qualifie également de «monstre» et d'«homme horrible». Grace Jabbari a répondu : «Je n'irai pas chez le médecin si tu ne te sens pas en sécurité avec moi, ou si tu ne me fais pas confiance. Je promets que je ne parlerai jamais de toi mais je comprends ta peur». Réprimandant sa compagne pour ne pas l'avoir serré dans ses bras après une bagarre, l'acteur aurait alors répété sa menace de suicide : «Je suis un monstre. Un homme horrible. Pas capable d'aimer. Je me suicide bientôt. J'ai déjà mis les choses en mouvement».

Un an de prison

Au cours de quatre jours de témoignage du procès la semaine dernière, Grace Jabbari, a déclaré au jury que Majors, alors son petit ami depuis plus d'un an et demi, avait souvent sombré dans la «rage et l'agressivité» au cours de leur relation, et que le 25 mars, ils avait eu une altercation physique.

Elle a déclaré qu'après une soirée, ils se trouvaient dans une voiture quand elle a vu le SMS d'une autre femme sur le téléphone de son petit ami. Elle a déclaré qu'elle lui avait arraché le téléphone des mains et qu'en réponse, il lui aurait tordu le bras droit et, alors qu'elle courbait son corps «juste pour essayer de se protéger», elle a affirmé avoir ressenti «un coup très dur contre sa tête» qui «l’a surprise». Le lendemain, elle s'est rendue à l'hôpital et a été soignée pour une fracture du majeur et une coupure à l'oreille.

Jonathan Majors, qui a clamé son innocence depuis le début, risque jusqu'à un an de prison s'il est reconnu coupable. Cependant, le bureau du procureur du district de Manhattan a déclaré à People qu'il existe «un large éventail de possibilités» qui pourraient survenir, en cas de condamnation allant au-delà de la peine de prison.