Gary Oldman : l'acteur explique pourquoi «Harry Potter» et «The Dark Knight» lui ont sauvé la vie

Invité de l’émission «The Drew Barrymore Show», Gary Oldman a confié que ses rôles de Sirius Black dans la saga «Harry Potter» et de James Gordon dans «The Dark Knight» lui ont permis de faire face à une période difficile de son existence à l’entrée de la quarantaine.

Un tournant dans sa carrière. Avant de se voir confier le rôle de Sirius Black dans l’adaptation de «Harry Potter» au cinéma, puis de James 'Jim' Gordon dans la trilogie «The Dark Knight» de Christopher Nolan, Gary Oldman se trouvait à un carrefour de sa vie et de sa carrière. Le comédien de 65 ans vient de révéler que ces deux personnages lui ont «sauvé» la vie à un moment où les opportunités professionnelles se raréfiaient, et où il devait gérer l’éducation de ses deux fils, nés de son union avec Donya Fiorentino dont il avait obtenu la garde exclusive en 2001 après un divorce particulièrement compliqué.

«À 42 ans, je me suis réveillé divorcé, avec la garde exclusive de mes deux garçons. C’était, rien que ça, compliqué, car il y a eu un changement dans l’industrie où la plupart des productions se déroulaient en Hongrie, à Budapest, à Prague, en Australie, tous ces endroits. Donc j’ai été contraint de refuser beaucoup de rôles», a-t-il expliqué dans l’émission «The Drew Barrymore Show». «Merci mon dieu pour 'Harry Potter'. Je vous le dis, 'Harry Potter' et 'The Dark Knight', ces deux films m’ont vraiment sauvé, car cela signifiait que je pouvais faire le minimum de travail pour le maximum d’argent, et ainsi passer du temps à la maison avec les enfants», a-t-il poursuivi.

Gary Oldman a confié ainsi avoir fait des allers-retours incessants entre Los Angeles, où il vivait avec ses garçons, et Londres, le lieu de tournage des deux films. Il a expliqué notamment avoir fait 27 voyages entre les deux villes lors du premier Batman, voyageant en une journée, avant de tourner une journée entière, et de repartir dans la foulée. «Christopher Nolan respectait toujours le planning. Je retournais chez moi pour trois jours. Revenais pour deux jours. Et j’étais à la maison le week-end. Je revenais pour une journée. Sans cela, j’aurais eu l’impression de confier l’éducation de mes enfants à la nounou», a-t-il ajouté.