Claire Foy : pour quelle raison très étrange l'actrice a-t-elle refusé de signer un autographe ?

Une vidéo dans laquelle apparaît Claire Foy est devenue virale ces derniers jours sur TikTok. On y voit l’actrice de «The Crown» refuser de signer un autographe, sous prétexte qu’elle «ne signe pas à l’encre bleue».

Un toc ? Une lubie ? Ce dimanche, un internaute a posté sur TikTok une vidéo dans laquelle on peut voir l’actrice Claire Foy se frayant un chemin au milieu d'un attroupement de fans, pour entrer dans un immeuble à New York. Parmi eux, un homme lui demande un autographe en lui tendant un stylo. «Je ne signe pas en bleu, désolée», lui répond Claire Foy. Interloqué l’homme s’exclame «Quoi ? Oh, allez», et l’actrice de «The Crown» de répéter une nouvelle fois «je ne signe pas en bleu», puis de continuer son chemin. Un peu plus loin, un autre fan lui demande un autographe en lui tendant cette fois un stylo noir. Là, la star accepte immédiatement de signer.

Alors que de nombreux commentaires accusent la jeune femme de s’être montrée extrêmement désobligeante avec le premier homme, voire étrangement capricieuse, d’autres croient savoir pourquoi elle a refusé catégoriquement de signer avec un stylo bleu.

Une manie de star

Selon eux, cette couleur serait évitée par les stars qui ne souhaitent pas que des autographes soient photocopiés puis revendus. Ils expliquent que cette couleur est plus facilement reproductible que le noir. «Ils utilisent des feutres bleus pour copier en masse les signatures et vendre des contrefaçons. Pour une raison quelconque, le bleu se photocopie mieux que le noir», a déclaré une personne.

Un autre a écrit : «Les autographes à l'encre colorée sont vendus bien plus cher sur eBay, etc. Certaines célébrités ne veulent pas soutenir un marché secondaire/une exploitation de leur marque».