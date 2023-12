Britney Spears : qui est Benjamin Mallin, le jeune homme qui ferait de nouveau battre son coeur ?

Séparée de son mari Sam Asghari depuis août dernier, Britney Spears pourrait avoir retrouvé l’amour auprès d'un certain Benjamin Mallin. Un jeune homme qu'elle connaît depuis de nombreuses années.

Britney Spears en plein flirt. La chanteuse de «Toxic», 42 ans, a ce mercredi partagé une vidéo d’elle sur Instagram dans laquelle on peut la voir se rapprochant de son nouveau manager, Benjamin Mallin, alors qu’ils se baignent tous les deux dans une piscine.

Benjamin Mallin portait des lunettes de soleil et une casquette de baseball à l'envers, tandis que la chanteuse portait un maillot turquoise, un chapeau noir, et semblait être en train de fumer une cigarette. Sur une table tout près d'eux, le chien de Britney, Snow, jouait près d’un verre de vin. «Le paradis joue avec mon bébé», a légendé la star, sans que l'on sache si elle faisait référence à son chiot ou à son manager... «Elle appelle peut-être le chien 'bébé', ne vous excitez pas trop», a fait remarquer un fan, au côté d'un emoji riant.

«proche de longue date»

Selon Page Six, Benjamin est employé par la société de Cade Hudson, Hudson MG. Cade, qui est l'ancien agent de Brit et est un ami proche de longue date. La publication croit savoir qu’il est «l'une des rares personnes dans le cercle restreint de la chanteuse à avoir plaidé pour la fin de la tutelle de treize ans de son père, Jamie Spears». «Il s'agit d'une violation des droits humains fondamentaux d'une personne qui lui a été retirée», avait-il écrit sur Instagram en juillet 2021 relève TMZ, au plus fort du mouvement #FreeBritney.

Il avait été vu en train de donner un bisou à Britney Spears sur la joue en 2014 et avait été photographié en train de danser avec elle l'année suivante. Il est officiellement devenu son manager en 2022. Benjamin Mallin avait auparavant travaillé comme analyste au sein de l'agence hollywoodienne CAA, avant de fonder une société appelée Nillam Logistics en 2020, selon son LinkedIn. L’entreprise, qu’il a revendue en 2023, est «une société de messagerie spécialisée dans la logistique et la livraison d’échantillons, d’équipements et de produits médicaux».

La tutelle de Britney a officiellement pris fin en novembre 2021. Mariée à Sam Asghari depuis 2017, elle est officiellement célibataire depuis que le gourou du fitness a demandé le divorce en août dernier. Les deux ex continuent cependant de nourrir l’un pour l’autre beaucoup de respect et d’affection, en témoigne les mots pleins de tendresse de Britney à son égard dans ses récents mémoires.