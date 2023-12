Mariah Carey : la chanteuse aurait rompu avec Bryan Tanaka, son petit ami de longue date

Mariah Carey est-elle séparée de Bryan Tanaka ? La question agite la Toile, alors que le danseur et chorégraphe, qui partage la vie de la star depuis sept ans, n'est plus apparu à ses côtés, ni en tournée, ni en vacances.

Son absence fait beaucoup parler. Bryan Tanaka, le petit ami de Mariah Carey, n’a pas été vu lors des récents concerts de la chanteuse donnés dans le cadre de sa tournée spéciale Noël. C'est assez pour que les fans de la star se persuadent que l'icône de la pop s'est séparée de son compagnon de longue date.

De quoi apporter de l'eau à leur moulin, une source a ce mardi déclaré à People que Mariah Carey passait également ses vacances à Aspen sans Bryan Tanaka, alors qu’il a depuis des années l’habitude de l’accompagner lors de ses congés à la montagne.

Le magazine rappelle que la dernière fois qu’ils ont été vus ensemble en public, c’était en mars dernier, lorsque la chanteuse de 54 ans - et mère de jumeaux de 12 ans nés de ses amours avec Nick Cannon - avait célébré son anniversaire. «C'est l'une de mes photos préférées pour toujours. Joyeux anniversaire ma belle reine», avait écrit Bryan Tanaka sur Instagram, en légende d’une photo de lui au côté de Mariah Carey.

Pour le moment, les représentants des deux intéressés ne se sont pas exprimés sur les rumeurs de rupture. Cependant, Page Six assure qu'ils ont décidé de prendre des chemins séparés, en raison de leur différence d'âge. La superstar et le danseur et chorégraphe de 40 ans ont commencé à se fréquenter en 2016, après avoir travaillé ensemble pendant une décennie. Cette année-là, la diva avait annoncé la rupture de ses fiançailles avec le businessman James Packer.