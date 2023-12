Mariah Carey : la chanteuse et ses jumeaux en visite à la Maison Blanche

Mariah Carey et ses jumeaux ont récemment visité la Maison Blanche pour «répandre un peu de joie» pour Noël.

Rencontre au sommet. La reine de Noël, alias Mariah Carey, a récemment emmené ses jumeaux de 12 ans, Monroe et Moroccan, en visite à Washington DC, au 1600 Pennsylvania Avenue.

«La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président Biden et le vice-président Harris à la Maison Blanche pour sonner pendant les fêtes de fin d'année !», a fait ce mercredi savoir la chanteuse de 54 ans sur Instagram, en légende de clichés d’elle et ses enfants auprès de Joe Biden et Kamala Harris.

La star est apparue tout sourire, malgré les récents soubresauts qui seraient survenus dans sa vie personnelle. Comme Page Six l'a rapporté en exclusivité, l’interprète d’«All I want for Christmas is You» – qui partage ses enfants avec son ex-mari Nick Cannon – aurait récemment rompu avec son petit ami de longue date, Bryan Tanaka.