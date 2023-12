Charles III plaisante sur ses «doigt-saucisses» dans un documentaire de la BBC tourné lors du couronnement

Un nouveau documentaire sur la famille royale montre le roi Charles faisant référence à une blague qui fait beaucoup rire la Toile : ses «doigts-saucisses».

Une royale autodérision. Le roi Charles III a plaisanté sur le fait d'avoir des «doigts-saucisses» lors des répétitions de son couronnement, comme le révèle un documentaire de la BBC tourné dans les coulisses de l'événement. Charles III y apparaît comme un personnage bon enfant, plongé dans des préparatifs complexes.

On peut ainsi le voir en train de plaisanter avec son fils le prince William lors d'une des dernières répétitions dans l'abbaye de Westminster. Les caméras ont filmé l’époux de Kate Middleton ayant du mal à fermer le petit fermoir de l'une des somptueuses robes de cérémonie de son père. «Le jour-J, ça n'entrera pas», dit William à son père, qui lui répond en riant : «Non, tu n'as pas de ‘doigts-saucisses’ comme les miens.»

Lorsqu'il était prince de Galles, Charles se moquait parfois de ses gros doigts, qu'il surnommait lui-même «doigt-saucisses», un terme faisant référence au fait qu'ils sont gonflés et rougeâtres, qui suscite aujourd’hui encore l’hilarité sur la Toile.

