Noël 2023 : Jennifer Lopez, Paris Hilton, Kim Kardashian... Les 5 plus beaux sapins des stars

De Jennifer Lopez à Kim Kardashian ou encore Paris Hilton, certaines stars rivalisent d'ingéniosité et de démesure pour leur sapin de Noël, tandis que d'autres préfèrent la simplicité. Voici les cinq plus beaux sapins de stars en ce Noël 2023.

Du rose pour Paris Hilton

En véritable Barbie, Paris Hilton a choisi une couleur très «girly» pour son sapin. En effet, la star américaine a opté pour un arbre rose. C'est au côté de son fils Phoenix, que la Californienne a décidé de dévoiler ce sapin qui sort des sentiers battus.

Kim Kardashian et ses sapins xxl

Kim Kardashian est une véritable férue de Noël. Comme chaque année la brune a mis les petits plats dans les grands en optant non pas pour un seul sapin, mais en en choisissant plusieurs. Son salon et son jardin se sont ainsi transformés en véritable forêt enchantée. La star a elle-même ironisé sur sa décoration en écrivant sur Instagram : «Je suis peut-être partie un peu trop loin avec ma décoration cette année».

Jennifer Lopez opte pour un sapin gigantesque

Les stars ne font jamais dans la demi-mesure et Jennifer Lopez ne déroge pas à la règle. En effet, l'interprète de «Aint your mama» a opté cette année pour un sapin titanesque décoré de quelques boules et de feuilles dorées.

Emily Ratajkowski fait dans le classique

Si certaines stars préfèrent la démesure et l'extravagance, le mannequin Emily Ratajkowski a quant à elle opté pour un sapin très classique. Exit le rose, ou encore le sapin géant, Emily a préféré un sapin de Noël avec des guirlandes rouges et vertes et quelques décorations qui ne sortent pas de l'ordinaire.

Vianney opte pour la simplicité

Tout comme Emily Ratajkowski, le chanteur Vianney a aussi opté pour un sapin très classique. Quelques guirlandes, et une étoile au sommet de l'arbre, l'interprète de «Comment on fait» préfère la simplicité.