Kate Middleton dévoile une photo inédite de ses enfants pour Noël

La princesse Kate et le prince William ont partagé une nouvelle photographie de leurs trois enfants pour souhaiter un joyeux Noël à leur communauté sur les réseaux.

Un trio attachant. Le prince et la princesse de Galles ont tenu, en ce lundi 25 décembre, à souhaiter un joyeux Noël à ceux qui les suivent sur les réseaux. L’occasion pour le couple royal de dévoiler une nouvelle et tendre photographie de leurs trois enfants : le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans et le prince Louis, 5 ans. Sur ce cliché en noir et blanc, réalisé par le photographe Josh Shinner, les petits-enfants du roi Charles III posent tout sourire et en toute décontraction.

Une fratrie soudée

Au centre, la princesse Charlotte tient ses deux frères par les épaules dans un geste affectueux, quand le prince Louis affiche, comme souvent avec le plus jeune fils de Kate et William, un air plein d'espièglerie. Contrairement à ses aînés, le jeune garçon à l' œil rieur ne regarde pas la caméra et semble ne pas tenir en place, balançant ses jambes.

Le couple a accompagné, cette photographie inédite de la fratrie, d’un message signé W & C. «Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël, de la part de notre famille», ont en effet noté les heureux parents.

Début décembre, le prince et la princesse de Galles avait déjà utilisé un cliché issu de la même série de photographies pour réaliser leur carte de vœux.