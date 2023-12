Vitaa adresse un message à ceux qui voudraient la cambrioler pendant ses vacances

Partie en vacances, Vitaa a mis en garde ceux qui souhaiteraient venir cambrioler son domicile, après le traumatisant home-jacking dont elle et sa famille ont été victimes le 20 décembre dernier.

La chanteuse Vitaa n’a pas modifié ses plans. Après le traumatisant cambriolage dont elle a été victime avec sa famille le 20 décembre dernier, l’artiste a maintenu ses vacances comme prévu. Alors que la chanteuse est partie au ski, elle s’est toutefois adressée dans sa story Instagram à ceux qui auraient l’idée de venir cambrioler à nouveau son domicile.

«Je reprends le contrôle de ma vie», a ainsi noté, dans sa story, l'interprète du titre «Je te le donne». «Pour info, il n’y a plus rien chez moi», poursuit l'artiste qui ne compte cependant pas se laisser faire. «En revanche, pour ceux qui voudraient tenter leur chance, il y a une équipe sur place. Croyez-moi vous serez bien reçus», conclut-elle au côté de plusieurs émoticônes dissuasives. Un message on ne peut plus clair.

Pour rappel, l'artiste de 40 ans, son mari et ses trois enfants ont été cambriolés par plusieurs individus armés la semaine dernière alors qu'ils étaient à leur domicile de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

La chanteuse était revenue sur ce home-jacking dès le lendemain, confiant avoir vécu avec les siens «l'une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de (leurs) vies».