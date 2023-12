Vladimir Poutine, Taylor Swift, Kylian Mbappé... Ces 13 personnalités qui vont faire 2024

L'année 2023 s'achève et 2024 se profile déjà à l'horizon. Cette nouvelle année sera marquée par de nombreux événements mais aussi les personnalités qui les portent. Le point sur 13 d'entre elles qui vont marquer 2024.

Elles font faire parler d'elles en 2024. Après Charles III couronné Roi, Margot Robbie dans son rôle de Barbie ou encore le joueur de NBA, Victor Wembanyamaqui ont marqué 2023, de nouvelles personnalités vont marquer cette année 2024.

POLITIQUE

Vladimir Poutine

©Mikhail Klimentyev/ REUTERS

Vladimir Poutine devrait une fois de plus marquer l'année. Après avoir été au cœur de 2022 et 2023 avec son invasion de l'Ukraine, le président de la fédération de Russie va encore faire parler de lui.

Le 24 février 2024 marquera tout d'abord le deuxième anniversaire de l'invasion en Ukraine puis en mars 2024, se tiendra l'élection présidentielle russe et Vladimir Poutine s'y présente déjà pour briguer un cinquième mandat.

Donald Trump et Joe Biden

©Brian Snyder/ Evelyn Hockstein/REUTERS

L'année 2024 devrait être marquée par le retour d'un duel entre l'actuel président des Etats-Unis, Joe Biden et son prédécesseur, Donald Trump. En novembre 2024 se tiendra l'élection présidentielle américaine et les deux hommes ont déjà annoncé leur intention de se présenter.

Benjamin Netanyahou

©Menahel Kahana/REUTERS

Avec le conflit qui oppose Israël à l'organisation terroriste du Hamas, le Premier ministre de l'Etat hébreu, Benjamin Netanyahou, va continuer d'être au cœur de l'actualité en 2024.

Anne Hidalgo

©Sarah Meyssonnier/REUTERS

La maire de Paris risque de beaucoup faire parler d'elle durant cette année 2024. Et pour cause, Anne Hidalgo recevra les Jeux olympiques d'été dans sa ville entre le 26 juillet et le 11 août prochains.

Cependant l'édile ne devrait pas être la seule à faire l'objet d'une surveillance accrue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sera également très attendu sur le sujet de la sécurité durant ces jeux de Paris.

CULTURE

Taylor Swift

©Mario Anzuoni/REUTERS

Coqueluche de 2023, Taylor Swift va encore marquer l'année 2024. La chanteuse américaine poursuit sa tournée mondiale, The Eras Tour et posera ses valises en France pour six concerts, déjà tous complets.

Les 9, 10, 11 et 12 mai l'interprète de «You belong with me» se produira à la Défense Arena de Paris et les 2 et 3 juin au Groupama Stadium de Lyon.

Timothée Chalamet

©Maja Smiejkowska/REUTERS

C'est l'un des acteurs de cinéma préférés du moment. Timothée Chalamet qui a déjà défrayé la chronique en 2023 et qui est actuellement à l'affiche de Wonka, fera encore l'actualité de 2024.

Au programme pour le jeune franco-américain, le second volet de Dune, en salles le 28 février, mais aussi A Complete Unknown, un biopic dans lequel il interprétera Bob Dylan.

Greta Gerwig

©Caitlin Ochs/REUTERS

Greta Gerwig risque également de faire sensation en 2024. La réalisatrice des Quatre filles du Docteur March (2019), portée par l'actrice Saoirse Ronan, va présider le jury du 77e Festival de Cannes en mai prochain.

Plus tôt dans l'année, le 7 janvier prochain, Greta Gerwig participera aux Golden Globes où elle est nommée dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film Barbie.

Slimane

©Valery HACHE / AFP

Le chanteur Slimane sera aussi sur le devant de la scène. S'il se produira en concert à l'Accor Arena de Paris en mars prochain, mais c'est surtout sa participation à l'Eurovision en mai qui sera scrutée.

En effet, le chanteur a été choisi pour représenter la France au concours de chant international. Sera-t-il celui qui remportera l'Eurovision après 47 ans sans victoire française ?

Mylène Farmer

© A-C. POUJOULAT / AFP

L'icône française de la musique, qui fait de chacun de ses albums et de ses concerts un événement, devrait enfin pouvoir venir à la rencontre de ses innombrables fans. Celle qui reste la chanteuse française ayant vendu le plus de disque depuis les années 1980, doit en effet se produire au Stade de France cette année.

Annulés en raison des émeutes de l'été en France, les deux concerts de sa tournée «Nevermore» au Stade de France ont été reprogrammés en septembre 2024. Le premier doit avoir lieu le 27 septembre tandis que le deuxième a été reporté au 28 septembre. Une ultime date a été ajoutée au mardi 1er octobre 2024, toujours au au Stade de France.

SPORT

Simone Biles

©Jeff Hanisch-USA TODAY Sports/REUTERS​

Considérée comme l'une des plus grandes gymnastes artistiques au monde, l'américaine Simone Biles brillera-t-elle en 2024 ?

L'Américaine avec sept médailles olympiques à son palmarès, récemment revenue dans la compétition après une blessure, n'a pas caché ses ambitions. Elle «adorerait» participer aux Jeux olympiques de Paris.

Rafael Nadal

©Loren Elliott/REUTERS

2024 sera également une année importante pour Rafael Nadal. Le champion de tennis aux 22 victoires en Grand Chelem pourrait rejoindre son ami Roger Federer et prendre sa retraite.

«Je pense que ce sera ma dernière année. C'est la réalité. Je suis assez convaincu que ce sera ma dernière année», a-t-il confié au quotidien espagnol AS en septembre dernier.

Kylian Mbappé

©Sarah Meyssonnier/REUTERS

Le champion du monde de football 2018, sera lui aussi sous les feux des projecteurs. Beaucoup d'actualités en perspective pour Kylian Mbappé.

Le joueur français sera en fin de contrat au PSG et pourra potentiellement quitter le club. S'il décide de le faire, le mercato 2024 pourrait s'avérer palpitant. Mbappé jouera également sous les couleurs françaises pour tenter de remporter pour la première fois de sa carrière l'Euro qui se déroulera en Allemagne.

Enfin, il pourrait également faire partie de l'équipe de France de football pour les JO-2024 à Paris.

Léon Marchand

©SUSA / Icon Sport

C'est l'étoile montante de la natation française et mondiale. A tout juste 21 ans, Léon Marchand a déjà remporté cinq titres mondiaux individuels.

En 2024, le jeune nageur sera très scruté puisqu'il participera à ses seconds Jeux olympiques et cette fois-ci en France et parmi les grands favoris.