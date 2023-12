Kanye West publie un message en hébreu et s'excuse auprès de la communauté juive

Le rappeur Kanye West a publié ce mardi 26 décembre un message en hébreu sur son compte Instagram dans lequel il «s’excuse auprès de la communauté juive».

Après avoir multiplié les dérapages et propos antisémites fin 2022, Kanye West a posté un message en hébreu sur son compte officiel Instagram ce mardi. Dans ce dernier, l’artiste fait ses «excuses à la communauté juive pour tout éclat involontaire provoqué par (ses) paroles ou (ses) actes», note-t-il selon les traductions faites notamment par plusieurs internautes.

Un véritable mea culpa ?

«Ce n'était pas mon intention de blesser ou de rabaisser, et je regrette profondément toute douleur que j'ai pu causer», poursuit l’ex-mari de Kim Kardashian. «Votre pardon est important pour moi, et je m'engage à faire amende honorable et à promouvoir l'unité», conclut-il.

Un message qui a interpellé plusieurs internautes, s’interrogeant sur les réelles intentions de l’artiste. «Seul le temps dira si vos paroles sont sincères ou non, j'espère qu'elles le sont», note ainsi un internaute, quand d’autres se disent sceptiques, estimant que ces excuses ne seraient qu'une posture, uniquement motivée par la sortie de son nouvel album «Vultures», qui pourrait arriver dans les bacs le 31 décembre prochain.

Pour rappel, en fin d’année dernière, l’artiste de 54 ans avait proféré une série de propos antisémites. Il avait également dit son admiration pour Adolf Hitler et les nazis dans l’émission «Infowars» du complotiste d'extrême droite Alex Jones.

Des propos qui ont scandalisé et lui ont coûté ses contrats avec de nombreuse marques à l’instar de Gap, Adidas et Balenciaga, qui ont mis fin à leur partenariat avec Kanye West.

En novembre dernier, il s'était à nouveau attiré la colère d'internautes après la diffusion d'une vidéo le montrant danser sur un de ses nouveaux morceaux aux paroles jugées antisémites.