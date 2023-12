Karine Ferri de nouveau maman fait des confidences sur sa grossesse

L'année 2023 a été une année chargée pour l'animatrice Karine Ferri. En effet, la présentatrice a accueilli un troisième enfant et s'est confiée dans les colonnes de Télé Star face à l'arrivée de ce bébé.

L'animatrice des émissions phares The Voice ou encore Chroniques criminelles, Karine Ferri, s'est livrée dans les colonnes de Télé Star ce mardi 26 décembre, sur l'arrivée de sa petite dernière Sasha née le 3 mai dernier. Déjà mère de deux enfants nommés Maël et Claudia, âgés respectivement de 7 et 5 ans, l'épouse de Yoann Gourcuff s'est confiée sur le nouveau rôle de ses deux aînés.

«Une personne de plus pour faire des bêtises, vous pensez bien qu’ils étaient ravis ! Ils auraient pu être jaloux, ce qui aurait d’ailleurs été légitime, mais ils sont trop bienveillants et tournés vers les autres», s'amuse-t-elle.

La présentatrice se livre aussi sur sa grossesse à 40 ans qui a été très différente des précédentes : «Ce fut pour moi, une grossesse beaucoup plus sereine. Elle m’a permis de comprendre que je suis moins pressée par les choses de la vie. J’ai cessé de courir après le temps, j’ai réévalué mes priorités et je savoure, enfin.»

une maman Louve

Pour la maman de désormais trois enfants, l'intimité et la vie privée de sa famille est très importante. En effet, Karine Ferri n'a jamais dévoilé le visage de ses enfants sur les réseaux sociaux. Le 24 juillet dernier c'est dans les colonnes de Télé Star que la maman a souhaité se confier sur cette troisième grossesse qu'elle avait jusqu'alors gardée secrète, elle se décrivait ainsi : «Je suis comme une louve qui défend sa tribu et, en même temps, mon métier implique que je livre certaines informations. Je communique volontiers sur de beaux événements, comme la naissance de chacun de mes enfants, mais il y a des choses qui doivent rester privées.»

Elle ajoute sur la naissance de ce troisième bébé : «Mon rêve a toujours été d'avoir des enfants et, quand j'ai eu cette chance, je me suis dit je ne suis plus seule !»