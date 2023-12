Isabelle Carré raconte l'agression sexuelle dont elle a été victime quand elle avait 11 ans

Isabelle Carré a pris ce mercredi la parole dans le magazine Elle pour dénoncer les violences faites aux femmes. L'actrice raconte avoir été agressée sexuellement à l'âge de 11 ans.

Une prise de parole courageuse. Isabelle Carré s'exprime dans une tribune publiée ce mercredi dans le magazine Elle. L’actrice y dénonce le sexisme et les violences faites aux femmes, racontant notamment un événement traumatisant subi quand elle avait 11 ans.

«Je ne demandais qu'à grandir tranquille», a-t-elle dit à propos de ce qui restera la première agression sexuelle de sa vie (malheureusement pas la dernière), survenue lorsqu'un inconnu, faisant mine de l'arrêter dans la rue pour lui demander un renseignement, s’était permis de lui toucher la poitrine en commentant : «Ça pousse hein fillette, ça pousse !». «Sidérée, je n'ai pas bougé, alors il a continué... (...) Je ne cherchais rien, je le dis car cela semble être décisif pour certains, je ne demandais rien, pas même un rôle. Juste à grandir tranquille», souligne bien la comédienne.

«Moins de 10% (des femmes victimes de violences sexuelles) portent plainte et moins de 1% des viols déclarés par des majeures ont fait l'objet d'une condamnation», rappelle-t-elle, regrettant que les jeunes d’aujourd’hui doivent toujours ruser pour tenter d’éviter le pire. «Quand je lis ces chiffres, aucun doute possible, les adolescentes continueront d'adopter nos pauvres tactiques : avoir ses clés dans la main pour ouvrir la porte d'entrée plus vite, jouer aux folles, faire semblant de téléphoner, semblant de connaître cette passagère dans le métro...», énumère-t-elle, appelant de ses vœux un changement en profondeur.

«Une campagne nationale lancée en 2023 disait : 'Le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine...' (...) Pour 2024 et les années à venir, je suggère une formule plus volontaire, débarrassée de tout suspense : 'Le sexisme, on sait très bien comment ça commence, et il est grand temps que ça se termine!'»