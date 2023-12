Mariah Carey : son ex Bryan Tanaka s'exprime à propos de leur séparation

L'ex de Mariah Carey , Bryan Tanaka, a confirmé ce mardi leur rupture dans un long message posté sur les réseaux sociaux.

Pas de fumée sans feu. Alors que leur couple fait depuis plusieurs semaines l’objet de rumeurs de séparation, Bryan Tanaka, 40 ans, a publié ce mardi un message Instagram annonçant officiellement que lui et Mariah Carey, 54 ans, avaient mis fin à leur relation après sept ans d’amour.

Le danseur et chorégraphe a affirmé que leur séparation était à l'«amiable» et prise d’un commun accord. «Chers amis et fans», a-t-il commencé son long message : «Avec des émotions mitigées, je partage cette nouvelle personnelle concernant ma séparation à l'amiable avec Mariah Carey après sept années extraordinaires ensemble.»

Des «souvenirs à jamais gravés»

Il a insisté : «Notre décision de nous engager sur des chemins différents est mutuelle, et alors que nous parcourons ces voyages séparés, nous le faisons avec un profond respect et un immense sentiment de gratitude pour le temps inestimable que nous avons partagé.» Il a ajouté : «Les souvenirs que nous avons créés et les collaborations artistiques sont gravés à jamais dans mon cœur.»

Il a poursuivi : «Le dévouement de Mariah envers sa famille et son engagement dans son métier nous ont inspirés tout au long de notre voyage commun. Je veux exprimer mon amour pour Maria et ses incroyables enfants (les jumeaux que la chanteuse a eus avec Nick Cannon, NDLR), dont la chaleur et la gentillesse ont enrichi ma vie d'une manière que les mots ne peuvent exprimer».

Après avoir demandé au public, «en cette période sensible», de faire preuve «de compréhension, discrétion et respect», Bryan Tanaka a conclu : «L'effusion d'amour et de soutien des fans a été un phare, et m’a donné de la force, et je suis extrêmement reconnaissant pour les encouragements qui continuent de m'élever. J'ai hâte de poursuivre mon voyage, sachant que ma passion pour l'inspiration, la danse et les arts créatifs résonnera dans les chapitres à venir».

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Mariah Carey ne s'est pas exprimée publiquement à propos de cette séparation. Ce mardi, elle a partagé sa joie de voir son tube de Noël de nouveau numéro 1, et affirmé vivre des «moments festifs» : «Ouah!! Je me suis réveillée ce matin avec l'incroyable nouvelle de «All I Want For Christmas Is You » battant le record de Spotify et étant n°1 dans les charts Billboard Hot 100 et Global 200 ! Et pour couronner le tout, il neige dehors !!! Je ne saurais trop vous remercier d'avoir rendu ce Noël (et honnêtement, toute cette saison !) si festifs pour moi. Même si nous sommes le 26 décembre, Noël ne se termine jamais pour moi (ha ha !) et je continuerai de partager avec vous certains de nos moments festifs de la semaine dernière.», a écrit la star.