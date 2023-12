Donald Trump renie les allégations du réalisateur sur son apparition dans le film «Maman, j'ai encore raté l'avion»

Donald Trump a démenti les propos du réalisateur de «Maman, j'ai encore raté l'avion» par rapport à son apparition dans le film.

Des fausses allégations ? Selon le réalisateur de «Maman, j'ai encore raté l'avion», Donald Trump aurait «insisté» pour pouvoir apparaître dans le film à succès sorti en 1992.

Des propos que l'ancien président a réfuté sur les réseaux sociaux : «Rien ne pouvait être plus loin de la vérité» a-t-il écrit. Il a ajouté : «Mon apparition a beaucoup aidé au succès du film, si le réalisateur s'est senti forcé, pourquoi m'a-t-il laissé dans le film et ce depuis 30 ans ?».

Le milliardaire a insisté en disant que le réalisateur Chris Colombus l'avait supplié pour cette apparition, mais : «il était trop occupé». Cependant, après beaucoup d'insistance, Donald Trump a fini par «accepter» cette apparition dans «Maman j'ai encore raté l'avion».

« La seule façon pour que vous utilisiez le plaza est que j'y sois»

«Maman j'ai encore raté l'avion» est le second volet du film «Maman j'ai raté l'avion». Dans ce second opus on retrouve Macaulay Culkin dans le rôle du jeune espiègle Kevin McCallister qui va se tromper d'avion lors d'un voyage en famille.

Dans un bref passage, l'ancien président indique le chemin de la réception de l'hôtel Plaza à Kevin McCallister en lui disant : «Au fond du couloir à gauche».

C'est de cette séquence dont il est question entre Donald Trump et Chris Colombus. Le réalisateur l'affirme, Trump lui a forcé la main en mettant en avant l'un des lieux de tournage, l'hôtel Plaza qui était alors détenu par le milliardaire. En effet, selon lui Trump aurait dit : «La seule façon pour que vous utilisiez le Plaza est que je sois dans le film.»

Il ajoute ensuite : «Nous avons donc accepté de le mettre dans le film, et lorsque nous l’avons projeté pour la première fois, la chose la plus étrange s’est produite : les gens ont applaudi quand Trump est apparu à l’écran. J’ai donc dit à mon monteur : "Laissez-le dans le film. C’est un moment pour le public". Mais Trump m'a tout de même intimidé pour y figurer».