Série «Berlin» : qui est Tatiana Djordjevic, la compagne de l'acteur Pedro Alonso ?

La série évènement «Berlin» est sortie ce vendredi 29 décembre sur Netflix. Cette dernière se tient à Paris, qui est par ailleurs la ville dans laquelle Pedro Alonso a rencontré sa compagne, Tatiana Djordjevic.

L'amour à la française. La série événement «Berlin» vient de sortir sur la plate-forme Netflix ce vendredi 29 décembre. Ce spin off porte sur le célèbre personnage de Berlin, issu de la série La casa de papel.

Si La casa de papel se tient en Espagne, «Berlin» a un tout autre cadre puisque la série se déroule à...Paris. Et c'est dans la ville lumière que l'acteur principal Pedro Alonso a rencontré sa femme, Tatiana Djordjevic.

Le comédien aurait ainsi croisé sa future compagne en 2019, dans les rues de Paris. Il s'était exprimé sur cette rencontre dans les colonnes du magazine Vanity Fair : «Tatiana est une Parisienne d'origine serbe, bien que quand je la regarde, elle me semble persane. Nous nous sommes croisées dans la rue et avons commencé à parler», avant d’ajouter que «le premier jour, je l'ai rencontrée et, sans flirt, nous avons commencé à parler. À la fin de cette conversation, je lui ai donné mon numéro de téléphone au cas où elle voudrait me revoir pendant les onze jours que je passerais là-bas».

Le métier de sa femme a inspiré l'acteur

Pedro Alonso et sa compagne semblent depuis filer le parfait amour. Le métier de cette dernière, a même inspiré l'acteur pour l'écriture d'un livre. En effet, après des études de littérature comparée à la Sorbonne, Tatiana Djordjevic est devenue hypnothérapeute, ce qui a permis au comédien d'en connaître un peu plus sur sa vie antérieure - une technique appelée régression - et ainsi écrire un ouvrage sur cette aventure.

L'acteur raconte même cette expérience dans son interview avec Vanity Fair : «C’est dans les jardins de Giverny, les mêmes jardins où les tableaux de Monet ont été peints, qu'elle m'a offert la régression qui a donné lieu à ce deuxième livre». Le livre, nommé Libro de Filipo, est inspiré de ce moment qui lui aurait permis de savoir qu'il était un soldat romain dans une vie antérieure.