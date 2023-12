Taylor Swift et The Weeknd : vers une collaboration des deux artistes ?

Est ce que les deux artistes les plus en vue du moment feront une collaboration ? En effet, selon quelques bruits de couloirs, Taylor Swift et The Weeknd prépareraient un featuring.

Une collaboration en vue ? Les deux artistes les plus bankables du moment, Taylor Swift et The Weeknd, seraient en train de préparer une collaboration. Si le duo n'a encore rien confirmé, selon le compte X Abtlabinsider, le duo a déjà préparé un featuring qui devrait sortir sur le prochain album de l'artiste canadien.

A quand le sixième album studio de The Weeknd ?

Si rien n'est encore confirmé, selon certains fans, The Weeknd serait en pleine préparation d'un sixième album studio. En effet, l'interprète de Starboy aurait laissé de nombreux indices à ses fans allant dans ce sens.

Il a été vu par exemple au studio récemment, et l'artiste a aussi posté une vidéo il y a trois jours qui laisse penser qu'il serait peut-être prêt à sortir ce nouvel opus après «Dawn FM», qui a été un véritable succès dans le monde entier.

Alors, est-ce ce sixième album qui contiendra un featuring entre les deux interprètes ? Rien n'est encore sûr, mais en cas de confirmation, le succès devrait être garanti.