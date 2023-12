Dua Lipa : la chanteuse annule la sortie d'un de ses clips, le jugeant déplacé vis-à-vis du conflit entre Israël et le Hamas

D'après les informations du quotidien britannique The Sun, la chanteuse Dua Lipa aurait refusé de sortir le clip d'une de ses chansons, le considérant déplacé au regard du conflit entre Israël et le Hamas.

En effet, le clip, qui pourtant a été filmé bien avant la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas, aurait comporté un certain nombre de scènes de «chaos».

Selon une source du journal The Sun, il dépeignait en effet «des accidents de voiture, des démolitions, des explosions, des feux d’artifice et autres combats de foules.»

La source ajoute que des réunions d'urgence ont été mises en place par l'équipe de la star pour ainsi savoir si le clip devait sortir ou non. Finalement, toujours selon cette source, «Dua et son équipe ont décidé qu’il ne serait pas judicieux que la vidéo sorte étant donné ce qu'il s’est passé depuis le 7 octobre».

La star de 28 ans semble enfin très engagée et attentive à tout ce qui se passe autour de ce conflit. Lorsque la guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre dernier, elle avait d'ailleurs pris le soin d'écrire sur ces réseaux «qu'avec chaque jour qui passe, (son) cœur souffre pour le peuple d’Israël et de la Palestine».