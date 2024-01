Nouvel An : comment les stars ont-elles fêté la Saint-Sylvestre ?

Certaines ont été aperçues lors d'événements publics, d'autres ont partagé leurs festivités sur les réseaux sociaux... Aux quatre coins du monde, les stars ont, chacune à leur manière, célébré le passage à la nouvelle année.

Qu’ont choisi de faire les célébrités pour le réveillon du Nouvel An ? Taylor Swift a encouragé son petit ami Travis Kelce et les Chiefs alors qu'ils battaient les Bengals de Cincinnati. La superstar de la pop et l'athlète, tous deux âgés de 34 ans, ont ensuite été aperçus en train de quitter ensemble le match.

Taylor Swift attends the last Chiefs home game of the year to ring in 2024 with Travis Kelce.





Victoria et David Beckham ont dîné au Ritz.

«Juste un bon déjeuner décontracté de réveillon du Nouvel An au Ritz. @victoriabeckham Très classe ouvrière. Ma belle-mère et mon beau-père sont partis dans leur Rolls», a plaisanté David Beckham, en clin d'oeil à la séquence d'un documentaire au cours duquel son épouse Victoria avait affirmé avoir des origines modestes.

Ethan Hawke a célébré le passage à la nouvelle année en faisant le ménage. «Au suivant ! Bonne année à tous !», a-t-il écrit en légende d’une photo de lui en train de transporter son vieux sapin de Noël.

Matt Bomer, la star de la série «Fellow Travelers», a partagé une photo de lui avec son mari Simon Halls devant un magnifique coucher de soleil pour souhaiter aux fans une bonne année. «23 a été une période folle, mais je suis très reconnaissant», a écrit Bomer en légende du cliché. «Je vous souhaite, à vous et aux vôtres, une année 2024 heureuse, en bonne santé, prospère et belle - quoi que cela signifie pour vous !»

Le roi Charles III et son épouse la reine Camila se sont rendus au domaine de Sandringham et ont assisté à un service religieux dimanche matin. Ils ont ensuite adressé un message au public avec des images montrant le palais de Buckingham sous les feux d’artifices et la légende : «Bonne année».

Mariah Carey a passé le Nouvel An à Aspen. L'icône lauréate d'un Grammy, 54 ans, qui s'est récemment séparée de Bryan Tanaka, s'est rendue sur son Instagram pour partager un montage de ses vacances et souhaiter à ses fans une bonne année 2024.

La diva, si soucieuse de son image, aborde la nouvelle année avec humour puisqu'elle a posté son mauvais profil pour commencer la nouvelle année.

Alec Baldwin, 65 ans, et sa femme Hilaria Baldwin, ont emmené leurs sept enfants lors d'une sortie en famille au Balloon Museum de New York, le soir du Nouvel An.

Jennifer Aniston s'est rendue sur les réseaux sociaux dimanche soir pour dire au revoir à 2023 avec un montage des temps forts son année écoulée.

Eva Longoria a dansé sur «Celebration» de Kool & The Gang, dans une story Instagram.

Kim Kardashian a posté des photos d’elle, sa famille et ses amis - dont Paris Hilto - jouant dans la neige en tenues de soirée.

Dua Lipa a fini l’année en Inde où elle a bu «5 Negroni» et pense faire une réaction allergique.

Nicole Kidman a pris un bain de soleil et vu des cœurs dans le ciel.