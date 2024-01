Black Panther : l’actrice Carrie Bernans fauchée par une voiture sur une terrasse

Fauchée par une voiture à New York, l'actrice de «Black Panther» Carrie Bernans est dans «un état stable» mais souffre d'«horribles blessures».

Carrie Bernans, vue notamment dans «Black Panther» et «Avengers : Endgame», a été heurtée par une voiture alors qu'elle célébrait le réveillon du Nouvel An à New York. TMZ a ce mardi 2 janvier fait savoir que «l’actrice marchait avec un ami lorsqu'ils se sont arrêtés à un food truck, et qu'une voiture s'y est enfoncée… assommant Carrie et la coinçant en dessous». «L'actrice a été grièvement blessée après qu'un conducteur a percuté la terrasse du restaurant Chirp à Manhattan, vers 1h30 du matin lundi», a confirmé son représentant au magazine People dans un communiqué.

Agée de 29 ans et tout récemment devenue maman, Carrie Bernans a subi plusieurs fractures lors de l'accident et se trouve actuellement dans un état stable à l'hôpital», a ajouté son porte-parole, qui a confirmé que son enfant n'était pas présent au moment de l'accident.

Ce dernier s'est produit au cours d'une poursuite à pied par la police après que les forces de l'ordre ont été informées d'une agression physique impliquant le conducteur d'une Mercedes noire, âgé de 44 ans, et une passagère de 34 ans, dans le secteur de la 33e rue et de la 6e avenue, a détaillé la police au magazine.

d'horribles blessures

Carrie Bernans «souffre toujours énormément et ne peut pas répondre aux appels pour le moment, mais elle apprécie les messages», a écrit sa mère sur Instagram en légende de photos et vidéo terrifiantes de son visage ensanglanté. «C'était un incident traumatisant. S'il vous plaît, gardez Carrie dans vos pensées et vos prières. Elle souffre tellement mais elle guérit. (...) « Elle a quelques os cassés, des fractures et des dents ébréchées, mais Dieu merci, elle est en vie…».

L'accident aurait fait en tout neuf blessés. «Les policiers à pied ont tenté de désamorcer la situation et ont ordonné au conducteur du véhicule de garer le véhicule. L'homme n'a pas obéi aux ordres des policiers et s'est enfui (…). La Mercedes a ensuite tourné vers l'ouest sur la 34e rue, où elle est montée sur le trottoir et a commencé à rouler en direction ouest», où elle a heurté plusieurs personnes, dont des policiers.