David Soul, l'acteur du duo «Starsky et Hutch», est mort à l'âge de 80 ans

Clap de fin. Célèbre pour avoir incarné le personnage du détective Kenneth Hutchinson dans la série télévisée «Starsky et Hutch» à la fin des années 1970, David Soul s'est éteint, ce jeudi 4 janvier, à l’âge de 80 ans dans un hôpital de Londres, après une longue bataille contre un cancer, révèle en exclusivité le site américain TMZ. Il était entouré des membres de sa famille au moment de sa mort.

L’acteur avait connu de nombreux soucis de santé au cours de sa vie, notamment une maladie pulmonaire obstructive chronique développée en raison, selon lui, de sa forte consommation de cigarettes. «Mari aimant, père, grand-père, et frère, il est mort hier (4 janvier) après un combat vaillant pour la vie en compagnie de sa famille. Il a partagé des cadeaux extraordinaires avec le monde en tant qu’acteur, chanteur, conteur, artiste créatif, et cher ami», a expliqué son épouse, Helen Snell, via un communiqué selon TMZ. «Son sourire, son rire et sa passion pour la vie seront à jamais gravés dans la mémoire de ceux dont il a partagé l’existence», conclu-t-elle.

David Soul est devenu une star internationale à la fin des années 1970 grâce à son rôle du détective Kenneth Hutchinson dans la série télévisée «Starsky et Hutch», qu’il a incarné pendant quatre saisons dans l’intégralité des 92 épisodes diffusés entre 1975 et 1979. Lui et Michael Paul Glaser avaient retrouvé leurs rôles respectifs le temps d’une apparition furtive dans le film de 2004, avec Ben Stiller et Owen Wilson. Outre sa carrière d’acteur, dont une performance remarquée dans le film «Magnum Force» avec Clint Eastwood en 1973, il avait connu le succès en tant que chanteur avec le tube «Don’t Give Up On Us», sorti en 1976. Il était le père de six enfants nés de différentes relations.