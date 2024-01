«Mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure» : Anthony Delon en colère contre sa sœur Anouchka

Alors qu'Alain Delon a annoncé jeudi vouloir porter plainte contre son fils Anthony pour diffamation, ce dernier s’est insurgé sur les réseaux sociaux et s’en est pris violemment à sa sœur Anouchka.

Le clan Delon se déchire et s’est embarqué dans une incroyable bataille judiciaire. Alors qu’Alain Delon a annoncé porter plainte pour diffamation contre son fils après ses propos tenus dans Paris Match où il évoque la santé défaillante de l’acteur, Anthony Delon a pris la parole sur les réseaux sociaux et a accusé sa sœur Anouchka d’être à l'origine de cette discorde et d'avoir dissimulé à la famille les résultats négatifs de tests cognitifs de leur père.

«Ma sœur (…) s’est portée au chevet de notre père pour lui jeter le Paris Match au visage et lui faire signer un communiqué abject concocté par l’avocat cité ci-dessus : Maître Ayela. Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces conflits qui l’épuisent. Elle n’aurait pas dû…», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Le comédien a ajouté : «Ma fille étant sur place, je sais qu’Anouchka est arrivée à 12h33 et est repartie a 14h20 'mission accomplie'. Elle n’a même pas pris la peine de rester au moins la journée avec lui après lui avoir infligé ce stress supplémentaire».

«Le discernement d'Alain Delon totalement aboli», selon l'expertise médicale

En ouverture de ce message posté sur les réseaux sociaux, Anthony Delon est également revenu sur la décision du parquet de Montargis de classer sans suite toutes les plaintes dans l'affaire qui oppose les trois enfants de la star et Hiromi Rollin, laquelle se présente comme la compagne de l’interprète du «Guépard».

«Si le dossier me le permet, je me constituerai partie civile car j'ai la conviction, la certitude même d'avoir fait ce qui me semblait juste et me battrai pour que la vérité soit faite», a-t-il expliqué, précisant qu’il envisageait «l’ouverture d’une procédure de mise sous protection judiciaire» en raison du discernement de son père qui serait «totalement aboli».

Invitée de Pascal Praud jeudi soir sur CNEWS, Me Laurence Bedossa, avocate d’Anthony Delon, a estimé qu’Anouchka Delon «veut absolument récupérer son père en Suisse» et «n’entend pas (sa) volonté».