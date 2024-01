Alain Delon : à combien la fortune de l'acteur est-elle estimée ?

Acteur à la filmographie exceptionnelle, Alain Delon, par ailleurs fin businessman et grand amateur d’art, serait à la tête d’un patrimoine colossal.

Ses enfants se déchirent par médias interposés, officiellement à propos de sa santé mais sûrement aussi pour la part d'héritage qu’il leur laissera à chacun. Il faut dire qu'Alain Delon serait à la tête d'une immense fortune.

S’il est, à ce jour, difficile d'estimer précisément son patrimoine, «entre ses propriétés en France, en Suisse, ses collections d’art, les parts de propriété qu’il a sur ses films et l’exploitation de ses films, on peut évaluer raisonnablement son patrimoine à plusieurs millions d’euros», avait confié en novembre 2021 l'avocat Nicolas Rebbot, dans l’émission Héritages sur NRJ12.

L’acteur de 88 ans serait même à la tête d’un patrimoine de 300 millions d’euros, selon Le Parisien. «Delon a beaucoup, beaucoup d’argent», affirme également Henry-Jean Servat, spécialiste des stars, dans le documentaire «Alain Delon : une vie, un destin et un héritage contesté».

Alain Delon, qui a joué dans quelque 90 films dont plusieurs classiques sous la direction de réalisateurs prestigieux (Melville, Visconti, Antonioni, Losey, Godard, Malle...), a aussi mis en scène «Pour la peau d'un flic» (1980) et «le Battant» (1983), et été à la tête d’une société de production pendant plus de vingt ans. Il a travaillé également pour la télévision, au théâtre ainsi que pour des publicités, notamment en tant qu’égérie d'Eau Sauvage, pour Dior. Homme d'affaires accompli, il a lancé un parfum et des cigarettes à son nom et commercialisé sa «griffe», qui a eu un énorme succès dans les pays d’Asie.

Collectionneur d'art

Amateur d'art, Alain Delon s'est constitué une collection riche et variée, faite de tableaux mais aussi de sculptures. Il a commencé à acheter des dessins du XVIe et du XVIIe dans les années 1960, détaille l’AFP. Il est passé ensuite à l'achat de peintures d'artistes du XIXe, Géricault, sa grande passion, Delacroix, Millet et Corot, puis à l'abstraction des années 1950. La star collectionne aussi les grands crus, les montres, les armes…

En juin dernier, avec l'aide de sa fille Anouchka, l'acteur a mis en vente aux enchères 80 pièces issues de sa collection d'art, lui rapportant au total plus de 8 millions d'euros, soit le double de l'estimation initiale. Il avait réuni un ensemble jugé exceptionnel, dont une œuvre d'Eugène Delacroix, qui n'était pas réapparue sur le marché depuis plus de quarante ans, et qui s'est envolée à 775.100 euros.





En 2007, il avait déjà dispersé des œuvres modernes, expliquant au journal Le Monde «qu'il détestait les ventes posthumes». Des collectionneurs du monde entier s’étaient alors disputé une quarantaine de toiles des années 1950, lors d'enchères qui ont totalisé 8,740 millions d'euros, frais inclus.

En 2016, après avoir vendu ses grands crus, ses montres et ses armes de collection, il avait aussi mis aux enchères une première série de bronzes de Bugatti, vendue 4 millions d’euros.

Patrimoine immobilier

Investisseur dans l’art mais aussi dans la pierre, l'acteur a au cours de sa vie acheté plusieurs propriétés d'exception, dont un triplex parisien de 780 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel dans les années 1960, revendu en 2012 quelque 46 millions d'euros, comme le rapporte Capital. Il s’est aussi offert une demeure à Marrakech, le palais Zahia, ancienne propriété des Getty, revendue depuis, fait savoir Le Point.

A Douchy (Loiret), Alain Delon est propriétaire du domaine de La Brûlerie depuis plus de cinquante ans. Il s’était installé sur le domaine loirétain avec l'actrice Mireille Darc, jusqu'à leur séparation dans les années 1980. Construit sous le Premier Empire, devenu ensuite un centre de vacances de la SNCF dans les années 1950, le château de La Brûlerie a ensuite «brûlé», selon le maire Abel Martin, qui avait confié à l'AFP qu'Alain Delon avait «rasé le château pour faire sa propriété actuelle.» Et l'AFP de détailler que, «ne conservant que des dépendances, le couple Delon-Darc a créé un lac à l'emplacement du château, au milieu d'un parc gigantesque de plusieurs dizaines d'hectares entouré de hauts murs. A l'intérieur, Alain Delon reste discret, tout juste sait-on qu'il y a fait construire une salle de cinéma».

Alain Delon, qui possède depuis 1999 la double nationalité franco-suisse, disposerait par ailleurs toujours d’une sublime demeure à Genève. S'il a longtemps indiqué qu’il souhaitait être enterré dans le domaine de Douchy avec ses chiens, il aurait récemment envisagé de vendre la propriété dans laquelle il vit actuellement. «Personne n’aura les moyens de la faire vivre. Ma fille voulait l’avoir, mais elle s’est rendue compte que c’était impossible sur le plan financier», expliquait-il dans Gala en 2019.

Un patrimoine convoité

La famille Delon est en plein tourment. Pour Anthony, les différends familiaux, avec Hiromi Rollin ou avec sa soeur, n'ont rien à voir avec l'héritage. «Je veux commencer par éteindre un incendie (...) parce que toutes ces histoires d'argent, d'héritage, ces supputations, moi ça me rend malade, parce que ce n'est pas ça», a-t-il dit sur CNews, au lendemain d'une interview dans Paris Match où il accuse sa soeur de manipuler leur père.

«La succession, elle est réglée», assure Anthony Delon. «Ma soeur, elle a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère (Alain-Fabien) et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve, donc on a 25%», a-t-il détaillé. En revanche, «mon frère et moi, nous voulons que la volonté de mon père soit respectée» en le laissant dans sa demeure de Douchy-Montcorbon (Loiret). L'aîné de la fratrie accuse leur soeur Anouchka de vouloir «ramener» la star en Suisse, où il réside administrativement pour éviter de payer des taxes sur la succession.

«Mon père est suivi en Suisse par des spécialistes […]. La seule raison pour laquelle j'ai voulu qu'il revienne en Suisse, c'est pour qu'il soit traité (...). J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte», a rétorqué Anouchka au journal de 20 heures de TF1, ce dimanche 7 janvier.

Alain Delon avait pourtant organisé sa succession depuis plusieurs années. Il avait fait savoir en 2019 à L'illustré que sa fille Anouchka serait son exécutrice testamentaire. «J'ai déjà organisé avec mes avocats suisses pratiquement tout ce qui se passera le jour où je devrai partir. Je ne veux surtout pas que ce soit la curée», avait-il indiqué. Elle n'aura pas attendu.