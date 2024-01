Alain Delon : qui était Ari Boulogne, qui prétendait être le fils de l'acteur ?

Alors que les enfants d’Alain Delon se déchirent, Ari Boulogne avait divisé la famille il y a quelques années, affirmant être le fils de l’acteur. Qui était cet homme retrouvé mort en mai dernier, à l'âge de 60 ans ?

«On se connaissait, il a été élevé par ma grand-mère, quelque part il faisait partie de la famille». Invité vendredi 5 janvier sur le plateau de «L’heure des pros» sur CNEWS, Anthony Delon, actuellement en pleine bataille judiciaire qui l’oppose à sa sœur, s’est confié sur la disparition d’Ari Boulogne, cet homme qui prétendait être le fils d’Alain Delon et qui a été retrouvé sans vie dans son appartement parisien le 20 mai dernier, à l’âge de 60 ans.

Né à Neuilly-sur-Seine le 11 août 1962, ce photographe, de son vrai nom Christian Aaron Päffgen, a vécu une existence des plus chaotiques marquée par les excès. Fils de la chanteuse et actrice allemande Nico, icône du Velvet Underground, il a évolué à New York au sein de la Factory d’Andy Warhol, dont sa mère était l’égérie.

Cette dernière, qui ne pouvait l’éduquer, l’a confié dès son plus jeune âge à sa propre mère qui résidait à Ibiza. Au décès de celle-ci, le garçon a été confié à Edith Boulogne, la maman d’Alain Delon, alors que l’acteur a toujours refusé de reconnaître l’enfant et s’opposait à ce rapprochement familial. En 1977, celui qui a passé son enfance à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, a été adopté par le beau-père d’Alain Delon, Paul Boulogne, et a pris officiellement son patronyme.

Des cures de désintoxication et des séjours à l'hôpital psychiatrique

Adolescent, Ari Boulogne a décidé de quitter le lycée pour devenir apprenti cuisinier avant de tout abandonner pour retrouver Nico sur ses tournées et les plateaux de cinéma, sa mère étant la nouvelle compagne du réalisateur Philippe Garrel. Avec elle, il a sombré dans la drogue. «Pour moi, elle a été une très bonne mère. Elle m'a tout donné. Même la drogue, je l'ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème. De mes 16 ans jusqu'à la fin, nous avons partagé la drogue, la même seringue. C'était une manière d'être ensemble», a-t-il confié en 2018 dans un entretien accordé au Journal du Dimanche.

Après le décès en 1988 de Nico, Ari Boulogne s’est enfoncé de plus en plus dans ses démons et a enchaîné les cures de désintoxication et les passages en hôpital psychiatrique. Un destin tragique qu’il a raconté dans son livre «L’amour n’oublie jamais», paru en 2001. L’homme blessé n’a jamais cessé de clamer qu’il était le fils d’Alain Delon. Ses parents se seraient rencontrés sur le tournage du film «Plein Soleil», et ont eu une brève liaison dans les années 1960.

Ari Boulogne a déposé une demande de reconnaissance en paternité devant le tribunal d'Orléans, mais la justice française a confirmé en appel en 2021 être «terriblement incompétente» pour juger cette demande, en raison du lieu de résidence de la star, situé en Suisse. Alain Delon a toujours nié être le géniteur et s’est plié à une simple prise de sang, refusant le test ADN. «T'es mon pote. Mais je vais te dire un truc, tu n’as pas mes yeux, tu n’as pas mes cheveux. Tu n’es pas mon fils, tu ne seras jamais mon fils. Je n’ai couché avec ta mère qu’une seule fois», lui aurait-il lancé lors d’une brève entrevue.

A la fin de sa vie, Ari Boulogne, qui était le père de Charles et de Blanche, respectivement nés en 1999 et 2006, souffrait d’hémiplégie. Son corps en état de décomposition a été retrouvé le 20 mai dernier à son domicile du 15e arrondissement de Paris par une personne se présentant comme sa compagne. Cette dernière a été mise en examen notamment pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.