Idris Elba appelle le gouvernement britannique à interdire immédiatement la vente de couteaux et machettes «zombie»

Idris Elba a accusé les politiciens de ne pas accorder à la criminalité au couteau «l'attention qu'elle mérite», et a appelé le gouvernement britannique à faire davantage pour y remédier.

L'acteur britannique Idris Elba a lancé lundi une campagne appelant à l'interdiction d'armes blanches, telles que les machettes, afin de faire baisser le nombre de jeunes tués à coups de couteau au Royaume-Uni.

«Je ne peux pas rester silencieux alors que des jeunes perdent la vie dans des crimes brutaux», a déclaré l'acteur de 51 ans, notamment connu pour ses rôles dans les séries «The Wire» ou «Luther».

— Sky News (@SkyNews) January 8, 2024