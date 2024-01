Jason Momoa et Lisa Bonet divorcent deux ans après leur séparation

Lisa Bonet demande officiellement le divorce de Jason Momoa, deux ans après l’annonce de leur séparation.

C’est définitivement fini. Lisa Bonet a déposé lundi 8 janvier une demande de divorce devant la cour de justice de Los Angeles, rapporte la presse américaine, actant officiellement la fin de son union avec l’acteur Jason Momoa. Le couple, ensemble depuis 2005 et marié depuis octobre 2017, avait annoncé leur séparation en janvier 2022.

Dans un message partagé à l’époque par Jason Momoa, la star d’Aquaman avait expliqué que «L'amour entre nous perdure et évolue. Nous nous libérons l'un et l'autre».

Un divorce à l’amiable

Deux ans après leur rupture, l’ex-couple n’a toujours pas prévu de se faire la guerre. D’après les documents déposés en justice qui évoquent des «différences irréconciliables», Lisa Bonet, 56 ans, et Jason Momoa, 44 ans, se séparent à l'amiable.

Selon Associated Press, les deux acteurs se sont mis d'accord sur la manière de partager leurs actifs et aucun des deux ne devrait bénéficier d'un soutien financier. Parents de deux enfants, une fille Lola Lolani de 16 ans et un fils Nakoa-Wolf de 15 ans, les deux parties devraient également avoir la garde conjointe de leur progéniture.

Avec cette procédure de séparation, Lisa Bonet divorce pour la seconde fois. La mère de Zoë Kravitz a en effet été mariée avec le musicien Lenny Kravitz, entre 1987 et 1993.