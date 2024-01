Mort d'Adan Canto : l'acteur de «Designated Survivor» est décédé à l’âge de 42 ans

La presse américaine annonce la mort d’Adan Canto. L'acteur, notamment connu pour son rôle dans «Designated Survivor» a été emporté par un cancer foudroyant, à l'âge de 42 ans.

Bien triste nouvelle. Adan Canto, acteur mexicain de 42 ans, est décédé des suites d'un fulgurant cancer de l'appendice, ont annoncé ses représentants ce mardi à Deadline.

Il est connu pour son rôle d’Aaron Shore, chef de cabinet de la Maison Blanche puis vice-président, dans la série «Designated Survivor» au côté de Kiefer Sutherland. Il est également apparu dans «Narcos», le blockbuster «X-Men : Days of Future Past,» ainsi que «2 Hearts» avec Halle Berry, sous la direction de laquelle il a aussi joué dans «Meurtrie». Cette dernière a d’ailleurs fait part de son chagrin d’avoir perdu son «ami», qui restera «pour toujours dans son cœur».

Récemment, Adan Canto devait reprendre le tournage de la saison 3 de «The Cleaning Lady». La série lui rendra hommage lors de sa diffusion.

Il laisse derrière lui une famille, son épouse Stephanie Ann Canto, et deux enfants, Roman Alder, 3 ans et Eve Jospehine, 1 an. «Adan avait une profondeur d’esprit que peu de gens connaissaient vraiment. Ceux qui l'ont entrevu ont été changés à jamais. Il manquera beaucoup à tant de personnes», ont confié ses représentants.