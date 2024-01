Natalie Portman : pour l'actrice, le fameux «Method acting» est «un luxe que les femmes ne peuvent pas se permettre»

Natalie Portman a révélé pourquoi elle ne pratiquait plus le célèbre Method Acting pour la préparation de ses rôles.

Une technique trop envahissante ? Natalie Portman estime que la vie des femmes - sur lesquelles repose bien souvent le quotidien familial avec la charge mentale importante qui va avec - rend difficile la pratique de la Method Acting pour les actrices. «Je m'intéresse beaucoup aux rôles, mais je pense honnêtement que [La Méthode] est un luxe que les femmes ne peuvent pas se permettre», affirme-t-elle cette semaine dans les colonnes du Wall Street Journal.

«Je ne pense pas que mes enfants ou mes proches auraient été très compréhensifs si tout le monde m'avait appelée ‘Jackie Kennedy’ tout le temps», a-t-elle ensuite plaisanté, en référence au film de Pablo Larraín dans lequel elle incarne l'épouse du président Kennedy.

Selon l’actrice de 42 ans, qui est la mère de deux jeunes enfants, le Method Acting est devenu quelque peu incompatible avec sa vie de mère. C'est une technique qu'elle connaît pourtant bien, et qui lui avait réussi, puisqu'en 2011, en plus de suivre de longs et intenses cours de danse et un régime extrême, elle avait eu recours au Method Acting pour son rôle de ballerine maudite dans «Black Swan», qui lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice.

Qu’est-ce que le Method Acting ?

Le Method Acting, (La Méthode, en français) est une technique ou un type de jeu d'acteur créés par le comédien russe Konstantin Stanilavski au début des anées 1900, pour aider les acteurs à construire des personnages crédibles. Son approche (qui ne s’appelait pas encore Méthode) consistait à encourager les acteurs à s'inspirer d'expériences et de souvenirs personnels afin de recueillir de véritables émotions et de se connecter avec les personnages.

Le système a fait depuis de nombreux émules dans les écoles de théâtre américaines, qui enseignent comment livrer des performances sincères et émotionnellement expressives en habitant pleinement les personnages. Il s’agit d’une technique axée sur l’émotion au lieu d’un jeu d’acteur classique principalement basé sur l’action. Elle a été introduite dans les studios de théâtre américains dans les années 1930 par Lee Strasberg et Elia Kazan.

Parmi les concepts et techniques de la méthode figurent la substitution, le «comme si», la mémoire sensorielle, la mémoire affective et le travail instinctif/animal. Les acteurs de la Méthode Contemporaine solliciteraient même parfois l’aide de psychologues dans l’élaboration de leurs rôles.

«vivre le rôle», «Ne pas faire semblant»

Dans l'approche de Strasberg - fondateur du célèbre Actors Studio» - les acteurs utilisent ainsi les expériences de leur propre vie pour se rapprocher de celles de leurs personnages, les invitant, en quelque sorte, à ne «pas faire semblant».

Dans son livre «A Dream of Passion», Strasberg avait écrit qu'au début de sa carrière, Stanislavski «exigeait que ses acteurs vivent ‘dans le personnage’ (même) hors de scène».

Parmi les acteurs adeptes de la Method on compte Marlon Brando, Robert de niro, Dustin Hoffman, Adrien Brody, Daniel Day-Lewis, mais aussi des femmes comme Hilary Swank, Michelle Williams ou encore Kate Winslet.

Comme beaucoup d'autres acteurs et d'actrices, Meryl Streep a évoqué le côté «éprouvant» de l'expérience. La star avait opté pour le Method Acting sur le tournage du «Diable s'habille en Prada». «C'était horrible, avait confié l'interprète de l'intraitable Miranda Priestly à Entertainment Weekly en 2021. J'étais [malheureuse] dans ma loge. Je pouvais les entendre tous se plier de rire. J'étais tellement déprimée ! Je me suis dit : ‘Eh bien, c'est le prix que tu dois payer pour jouer la boss ! C'est la dernière fois que j'essaye la Méthode !’»