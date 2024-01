Santé : qu'est-ce que la fasciite nécrosante, ou maladie mangeuse de chair, dont l'acteur Barry Keoghan a souffert ?

L’acteur de «Saltburn», Barry Keoghan, dit avoir failli mourir d'une infection mangeuse de chair rare, juste avant le tournage de «Banshees of Inisherin», et avoir échappé de peu à l’amputation. Comment se déclare la maladie ? Quels en sont les symptômes ?

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la fasciite nécrosante est une infection bactérienne rare qui se propage rapidement dans le corps et peut entraîner la mort. L'infection se développe lorsque des bactéries pénètrent dans la peau par le biais de coupures, d'éraflures, de brûlures ou de piqûres d'insectes.

Même avec une intervention chirurgicale et un traitement contre l’infection, le corps médical estime qu'une personne infectée sur cinq ne survit pas à ce type d’infection. Cette infection aiguë ne toucherait que 2 à 4 personnes pour 100.000 habitants, selon la Haute Autorité de Santé (HAS).

Elle doit son surnom à ses «dégats», la bactérie «mangeuse de chair» est un streptocoque A qui présente donc des risques de mortalité élevés, et peut aussi entraîner de lourdes séquelles fonctionnelles (amputation) et esthétiques. Pour désigner cette nécrose, certains spécialistes préfèrent le terme de «gangrène sous-cutanée à streptocoque béta hémolytique» ou «syndrome de Meleney», du nom de l'Anglais qui l'a décrite en 1924.

Une détection précoce et des traitements appropriés réduisent les risques de complications. En cas de plaie, même mineure, il faut bien nettoyer et désinfecter la zone puis être attentif à son évolution. Toute infection cutanée qui s’étend et cause une certaine douleur et de la fièvre ne doit pas être négligée.