Alain Delon : tout comprendre aux affaires qui déchirent la famille

Depuis juillet dernier, Alain Delon et ses enfants enchaînent les polémiques par médias interposés, et désormais devant la justice. Retour sur la chronologie des affaires qui secouent la famille de l’acteur français de 88 ans, diminué depuis son accident cardio-vasculaire, en 2019.

Déchirement et division. Alors que son état de santé ne cesse de se dégrader depuis son accident cardio-vasculaire survenu en 2019, Alain Delon se retrouve au cœur d’une lutte intestine opposant ses trois enfants – Anthony, Anouchka et Alain-Fabien – autour de sa personne et de son héritage.

Alors que les polémiques s’enchaînent, voici un récapitulatif chronologiques des événements permettant de mieux comprendre l’ampleur de la crise traversée par la famille de l’acteur de 88 ans.

5 juillet 2023 : plainte contre Hiromi Rollin

La première affaire est apparue au début de l’été 2023, avec deux plaintes déposées à l’encontre d’Hiromi Rollin, une femme d’origine japonaise âgée de 66 ans qu’Alain Delon a désigné lui-même comme sa «compagne» en 2021, dans une interview accordée à TV5 Monde, et qui s’était occupée de lui après son accident cardio-vasculaire en 2019.

La première plainte, commune entre les trois enfants, et à laquelle Alain Delon était associée, portait sur des faits de «harcèlement moral», «détournement de correspondances», et de «violences sur un animal». La deuxième, déposée par Anthony Delon, concernait d'éventuelles «violences volontaires sur personne vulnérable» et «abus de faiblesse». Les trois enfants avaient organisé le jour même l’expulsion de celle qui fut l’ancienne maquilleuse de l’acteur de 88 ans.

Hiromi Rollin portera plainte de son côté le 28 juillet pour «violence en réunion, dénonciation calomnieuse et vol», après son départ forcé de la propriété d’Alain Delon située à Douchy, dans le Loiret, sous l’escorte d’un agent de sécurité engagé par les enfants de l’acteur.

28 Septembre 2023 : Hiromi Rollin prend la parole

Fin septembre, Hiromi Rollin décidait de prendre la parole dans une interview avec le journal Le Parisien, dans laquelle elle revenait sur une expulsion qu’elle qualifiait de traumatisante. «J’ai été expulsée avec brutalité, violentée par un garde du corps engagé par les enfants Delon en présence de gendarmes et d’un caméraman à l’extérieur de la propriété», racontait-t-elle, avant de dénoncer un «coup monté» visant à la faire sortir de la vie de leur père.

«C’était leur unique but. Comme nous nous aimons, la solution pour eux était d’inventer des choses pour me mettre en cause. C’est une instrumentalisation de la justice», expliquait celle qui affirme avoir vécu avec Alain Delon «une relation d’amour qui dure depuis trente-trois ans». Elle a également précisé que le comédien était absent au moment de son expulsion. «Je ne sais pas ce qu’ils lui ont dit par la suite sur les raisons de mon absence», avait-elle précisé.

2 octobre 2023 : Anthony Delon passe à l’offensive

Quelques jours à peine après la publication de cette interview, Anthony Delon se présentait sur le plateau de BFMTV, où il affirmait que la somme de «110.000 euros en liquide» avait été retrouvée cachée en haut d’un placard de la salle de bains utilisée par Hiromi Rollin au domicile de son père. Selon lui, cet argent provenait des nombreux retraits d’espèces constatés sur les relevés bancaires d’Alain Delon.

«C’est factuel ce que je vais dire : au cours des quatre derniers mois - et ça ne représente pas la somme qu’on a trouvée - il y a eu 900-950 euros qui ont été tirés toutes les semaines sur la carte de crédit. Soi-disant pour s’occuper de Douchy», a-t-il lancé. «Nous, ça fait trois mois qu'on vit à Douchy. Quand on est arrivé dans cette maison, il n'y avait quasiment rien. Ce qui était là - mon ex-femme qui était présente l'a dit aux gendarmes - était pourri», a-t-il insisté.

Il a également accusé Hiromi Rollin d'avoir laissé seul son père des journées entières, alors que ses médecins suisses avaient insisté sur son besoin «d’une assistance médicalisée» quand personne n’est en mesure de veiller sur lui. Ce qu’elle s’était engagée à faire, selon Anthony Delon.

8 octobre 2023 : Anouchka Delon enfonce le clou

Moins d’une semaine après l’intervention d’Anthony Delon, c’était au tour d’Anouchka Delon de s’en prendre à Hiromi Rollin dans l’émission «Sept à Huit», sur TF1. La jeune femme de 33 ans affirmait que son père ne lui avait jamais présenté cette femme comme étant sa compagne. «C'était une femme qui s'occupait de notre maison, de la résidence secondaire de notre père. Il ne m'a jamais présenté cette femme comme étant sa compagne», a-t-elle assuré.

«Après son AVC, il y a quatre ans, j'en ai vu défiler des compagnes, mais des vraies que je connaissais depuis des années. C'est Alain Delon, il est séducteur, il a beaucoup de copines. Et il me les présentait», a-t-elle continué, affirmant qu’Hiromi Rollin forçait son père à déclarer publiquement qu’elle était sa compagne, et que ce dernier, face son insistance, avait fini par céder.

Selon Anouchka Delon, Hiromi Rollin a refusé leur aide à plusieurs reprises concernant leur père, dénonçant elle aussi le fait qu’elle le laissait seul malgré la nécessité d’une assistance médicalisée permanente en cas d’absence. «Ça m'a bien énervée ça aussi, parce qu'on n'a fait que lui proposer notre aide. Devant les médecins, elle disait qu'elle s'occupait de lui, mais il lui arrivait très souvent de partir à Paris pour la journée et de laisser notre père seul toute la journée avec deux-trois petites choses à grignoter», a-t-elle précisé. Anouchka Delon a précisé que son père n’en pouvait plus d’Hiromi Rollin, que la fratrie montait un dossier contre elle depuis deux ans, et qu’elle n’était intéressée que par l’argent.

24 décembre 2023 : la trêve de Noël

Pour le réveillon de Noël, c’est l’image d’une famille unie qu’Alain-Fabien Delon a posté sur son compte Instagram, avec plusieurs clichés le montrant en présence de son père, Alain Delon, son frère Anthony, et les deux filles de celui-ci, Liv et Loup. «Merry Christmas» (Joyeux Noël), peut-on lire en légende.

L’affaire Hiromi Rollin a semblé alors n’être qu’un lointain souvenir, et l’année 2024 qui allait commencer pouvait se placer sous le signe de l’union familiale.

3 janvier 2024 : le grand déballage dans Paris Match

Dans une interview accordée à Paris Match, Anthony Delon a révélé à la surprise générale avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka, le 7 novembre dernier. Il y a affirmé qu’Anouchka avait caché au reste de la famille les résultats de tests cognitifs réalisés par son père lors de ses visites dans une clinique en Suisse, entre 2019 et 2022. Et le fait que ceux-ci montraient une dégradation de son état.

«Ma sœur ne nous a jamais informés mon frère et moi qu’entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu’il n’en a réussi aucun», a-t-il lancé. «Ma sœur nous a caché la détresse dont souffrait notre père. En gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger», a-t-il ajouté, avant d’accuser ouvertement sa sœur de servir ses propres intérêts au détriment de ceux de leur père.

«Elle nous a caché ces résultats, pour des intérêts personnels dont je me fiche. (...) Une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l’a fait est capable de tout», a-t-il précisé, affirmant au passage que cela la rendait «indirectement complice de tous les abus et violences» que leur père avait subi, étant consciente des agissements d’Hiromi Rollin alors qu’Alain Delon se trouvait «en position de faiblesse psychologique, et donc de vulnérabilité».

4 janvier 2023 : Alain Delon prend la parole

Alors qu’on a appris que les deux plaintes déposées par les enfants de l’acteur le 5 juillet 2023, ainsi que celle déposée par Hiromi Rollin quelques jours plus tard, étaient classées sans suite pour «infractions insuffisamment caractérisées» par le parquet de Montargis, Alain Delon a publié un communiqué par le biais de son avocat. Il se dit «extrêmement choqué» par le «déballage médiatique orchestré par son fils Anthony», ainsi que par les accusations proférées à l’encontre de sa fille, Anouchka. Et que, dès lors, il songeait à porter plainte contre Anthony Delon pour diffamation.

Selon l’acteur de 88 ans, ces révélations ont pour unique but de «nuire», à lui et à la réputation de sa fille, afin d’«atteindre la relation unique qu’il a toujours eue» avec elle. Il dénonce «l’agressivité» de son fils Anthony, affirmant que ce dernier ne cesse de lui répéter qu’il est «sénile», et précise d’avoir guère apprécié ses propos sur le fait qu’il venait peut-être de vivre son «dernier Noël». Alain Delon insiste également sur le fait que, contrairement à sa fille Anouchka, «son fils Anthony ne s’est jamais, depuis toutes ces années qui ont passées, véritablement préoccupé de lui, encore aujourd’hui il le voit très peu».

Il est persuadé que les sorties médiatiques d’Anthony Delon sont motivées par la sortie de son livre «Entre chien et loup» dans lequel il évoque ses relations compliquées avec son père. «Qu’il me foute la paix, et qu’il foute la paix à ma fille», a-t-il ajouté dans le communiqué.

Anouchka Delon annoncera vouloir, elle aussi, déposer plainte dans la foulée contre son frère pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement.

5 janvier 2024 : la mise au point d’Anthony Delon

C’est sur le plateau de l’émission de Pascal Praud, «L’heure des pros» sur CNEWS, qu’Anthony Delon a tenu à réagir au communiqué de son père, et à éclaircir le conflit qu’il l’oppose à sa sœur. Il a ainsi révélé que les tensions ne concernaient en aucun cas l’héritage de leur père, dont les détails sont déjà réglés. «Toutes ces histoires d’argent, d’héritage, toutes ces supputations, ça me rend malade. Je veux dire la vérité. Ce conflit, ce n’est pas un problème d’héritage, ce n’est pas un problème de succession. Tout est réglé, il n’y a pas de problème d’argent», a-t-il expliqué, précisant que sa sœur Anouchka détenait «50% de toute la fortune» de leur père, et que lui et Alain-Fabien, détenaient 25% chacun.

Pour Anthony Delon, le combat mené avec son frère Alain-Fabien consiste uniquement à faire respecter les dernières volontés de son père, notamment le fait de finir ses jours dans sa maison, à Douchy. «On veut qu’il finisse ses jours à Douchy. C’est chez lui. C’est sa maison. Ma sœur veut ramener mon père en Suisse (où il réside administrativement, ndlr). Son angoisse, c’est qu’il soit redéfini Français. Dans ce cas, il y aura une énorme taxe (à débourser après sa mort). Nous, on s’en fout. Mais ma sœur et son avocat ne s’en foutent pas», a-t-il martelé.

Le jour-même, sur Instagram, Anthony Delon s'est montré autrement plus offensif envers sa sœur, qu’il accuse cette fois ouvertement de manipulation, alors que le procureur de Montargis, Jean-Cédric Gaux, a annoncé envisager la «mise sous protection judiciaire» de l’acteur. «C’est un coup dur porté à ma sœur et à son avocat (spécialiste en droits de succession)», a-t-il écrit, avant de donner un exemple de l’attitude intéressée d’Anouchka envers leur père, dont le discernement serait «totalement aboli», selon lui.

Pour Anthony Delon, le communiqué publié par son père par le biais de son avocat - qui est le même que celui d'Anouchka - serait un coup monté par sa sœur. «Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces conflits qui l’épuisent. Elle n’aurait pas dû…», peut-on lire.

7 janvier 2024 : Anouchka Delon contre-attaque

Quelques heures après l’intervention de l’avocat d'Alain et d'Anouchka Delon, maître Christophe Ayela, sur le plateau de BFMTV, où il a estimé qu’Anthony Delon s’acharnait sur son père, et que ce dernier – avec lequel il affirme s’être entretenu après la publication de l’interview dans Paris Match – était horrifié de voir «son fils s’en prendre à sa fille», la jeune femme de 33 ans s’est présentée sur le plateau du journal de 20H de TF1 pour répondre aux accusations de son frère.

«Alain Delon ne va pas bien. Il est mal. Il est effondré de voir que sa vie intime est jetée à la vue de tous comme ça. Ça me brise le cœur de le voir comme ça. J'ai honte que notre vie de famille, notre vie intime, soit étalée comme ça», a-t-elle commencé à dire, précisant que son père était «diminué physiquement», et qu'il avait «du mal à parler». «On a un peu violé son intimité déjà à étaler ça, et même moi je la viole en vous parlant comme ça», a-t-elle ajouté.

Anouchka Delon a affirmé ainsi qu'elle et ses frères disposaient des mêmes informations concernant l’état de santé de leur père, et qu’elle n’avait aucune raison de dissimuler des informations auxquelles ils avaient librement accès. Elle a également réfuté toute motivation financière quant à sa volonté de faire venir son père en Suisse. «La seule raison pour laquelle j'ai voulu le faire venir en Suisse, c'est pour qu'il soit traité. C'est indécent de vouloir faire passer ça pour une histoire d'argent», a-t-elle assuré. Elle a précisé que porter plainte contre son propre frère était une «horreur». Mais qu'il ne lui avait pas laissé le choix. «Quand j'ai appris que l'article de Paris Match allait sortir, j'ai eu envie de me tuer. Je refuse qu'on me traite de manipulatrice, de menteuse», a-t-elle indiqué.

7 janvier 2024 : la boîte de pandore

Resté jusque-là en retrait de la bataille opposant sa sœur à son frère, Alain-Fabien Delon a publié, quelques heures après l’intervention d’Anouchka Delon sur TF1, un enregistrement qu’il présente comme celui de sa sœur, alors qu’il dînait avec son père, le 5 janvier dernier. «J’ai mis mon téléphone dans une serviette (en prenant soin d’activer l’enregistrement vocal)», précise le jeune homme de 29 ans.

Après un échange de banalités entre eux, il explique être sorti fumer une cigarette. C’est alors qu’Anouchka Delon se serait plaint auprès de son père du traitement médiatique qui lui était réservé dans les médias. «Je suis fatiguée. Je suis énervée de tout ce qu'il se passe. On est en train de m'enterrer et de te prendre pour un débile», entend-on, avant que la voix ajoute : «Papa, il va peut-être falloir dire un truc. Le piège va se refermer sur toi».

10 janvier 2024 : Alain-Fabien Delon a porté plainte contre sa sœur

Dans un communiqué, le parquet de Montargis a confirmé, ce mercredi 10 janvier, qu’«Alain-Fabien Delon a déposé plainte à l’encontre de sa sœur Anouchka Delon», pour «abus de faiblesse au préjudice de leur père Alain Delon», le 22 décembre 2023, auprès de la brigade de la gendarmerie de Château-Renard (Loiret). Une enquête préliminaire a été ouverte, a précisé le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.