Jared Leto : le jour où l'acteur a sorti une barre énergétique lors d'un dîner préparé par un grand Chef

Dans le dernier épisode du podcast «Handsome», la comédienne Mae Martin a raconté une anecdote sur Jared Leto qui, lors d’un repas mondain préparé par un grand chef étoilé, a refusé de toucher à son assiette avant de mordre dans une barre énergétique.

Une mauvaise expérience. La comédienne Mae Martin a profité du passage de Gabrielle Union dans le dernier épisode du podcast «Handsome», pour raconter une anecdote hilarante à propos de Jared Leto, qu’elle a croisé lors d’un dîner mondain.

«Je suis allé à un événement où Jared Leto était à la même table que moi, il était assis en face de moi. Et il dégageait l’aura d’un gourou à la tête d’une secte. Il était là avec ses longs cheveux. Et il y avait ce chef incroyable, étoilé au Michelin. La nourriture était incroyable», commence-t-elle. Elle explique que le chef a fini par sortir de sa cuisine pour se présenter aux convives, avant que Jared Leto ne prenne la parole.

«Le chef se présente et nous dit : ‘J’espère que vous appréciez le repas’. Et Jared dit : ‘Euh, je ne vais pas manger ça’. Et on est là : ‘Euh ok, ouais’», poursuit-elle. La star du film «Morbius» a alors expliqué avoir été victime d’un empoisonnement alimentaire lors d’un événement similaire par le passé, pour justifier son refus de goûter au plat. Le chef lui aurait alors rétorqué qu’il ne risquait rien. Avant que Jared Leto ne sorte de sa poche une barre énergétique.

«Et là, Jared met la main dans la poche de sa veste, et en sort une barre énergétique. Et il dit : ‘C’est pour cela que j’apporte toujours ces trucs-là’. Et il ouvre le papier et se met à manger la barre devant le chef», raconte la comédienne.

En 2016, Jared Leto avait confié suivre un régime strictement vegan, mais qu’il pouvait lui arriver de tricher dans certaines circonstances. «Si la mère de quelqu’un a fait des cookies et m’en donne un, je vais probablement en prendre une bouchée. Où si je suis en Alaska et qu’une personne pêche un saumon sauvage dans une rivière, je vais probablement en manger», avait-il souligné dans un entretien avec le magazine Rolling Stones.