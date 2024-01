Mariska Hargitay victime d'un viol : la star de «New York, unité spéciale» devient plus que jamais une icône de la lutte contre les violences sexuelles

De longue date fervente défenseuse des victimes de violences sexuelles, l’actrice Mariska Hargitay, star de la série «New York, Unité Spéciale», vient de révéler qu’elle avait elle-même été victime d’un viol à l’âge de 30 ans.

«J’ai fait la seule chose que je pouvais faire pour survivre», a déclaré Mariska Hargitay dans une lettre ouverte particulièrement poignante et forte, publiée cette semaine par la magazine People. La charismatique interprète d’Olivia Benson dans la série «New York, unité Spéciale» - un personnage d’inspectrice qui enquête sur des crimes sexuels - n’avait jusqu’alors pas parlé du viol dont elle avait elle-même été la victime dans sa trentaine.

Désormais âgée de 59 ans, elle dit avoir longtemps «effacé de sa mémoire» cet événement traumatique. «Un homme m’a violée quand j’avais la trentaine. Ce n'était pas du tout sexuel. C'était la domination et le contrôle. Contrôle écrasant. C'était un ami. Puis il ne l’était pas. J'ai essayé tous les moyens possibles de m'en sortir», a écrit la lauréate d'un Emmy.

«J'étais terrifiée. Je ne voulais pas que cela dégénère en violence. Je sais maintenant qu'il s'agissait déjà de violences sexuelles, mais j'avais peur qu'il devienne physiquement violent. Je suis passée en mode gel, une réaction courante à un traumatisme lorsqu'il n'y a aucune possibilité de s'échapper. J'ai quitté mon corps». Le choc est tel qu'elle ne peut ensuite croire à ce qui lui est arrivé. Pendant de longues années, elle «minimisera» les faits en ne les qualifiant pas de «viol».

«Je ne parvenais pas à l’intégrer. Je n'arrivais pas à croire que c'était arrivé, que cela pouvait arriver», écrit-elle. «Je l’ai donc effacé de ma mémoire, de mon histoire. J'ai aujourd'hui beaucoup d'empathie pour la partie de moi qui a fait ce choix, parce que c'est elle qui m'a permis de m'en sortir. Rien ne s’était produit. Maintenant je remercie cette partie de moi-même : j’ai fait la seule chose que je pouvais faire pour survivre.» «Puis j'ai eu ma propre prise de conscience. Mon propre jugement. Maintenant, je peux voir clairement ce qui m'a été fait», dit-elle.

L'exercice salvateur de l'empathie

L’actrice est la créatrice, en 2004, de la fondation Joyful Heart («Fondation du cœur joyeux»), qui défend les victimes de toutes sortes d'agressions sexuelles. Sur le site de la fondation, il est expliqué que c’est son rôle dans «New York, Unité Spéciale» qui l'avait poussée à créer l’organisation. «Les scénarios, et le travail qu'elle a fourni pour endosser le rôle, lui ont fait prendre conscience des statistiques glaçantes concernant les agressions sexuelles, la violence conjugale et la maltraitance faite aux enfants aux États-Unis», peut-on lire sur le site au sujet de Mariska Hargitay. «Elle a reçu des centaines, puis des milliers de lettres et d’e-mails de survivants qui lui ont confié leurs témoignages de violence et d’abus, souvent pour la première fois.»

Mariska Hargitay, qui se prépare actuellement pour la 25e saison de «New York, Unité Spéciale» – la série dramatique la plus longue de l'histoire de la télévision – a poussé au fil des années de nombreuses victimes à raconter leurs propres expériences d'agression ou d'abus. «Ceux qui ont survécu aux violences et qui ont regardé la série m'ont dit que je les avais aidés et que je leur avais donné de la force. Mais ce sont eux qui m’ont donnée cette force», confie aujourd’hui l’actrice.

«Je construisais Joyful Heart à l'extérieur pour pouvoir faire le travail à l'intérieur», écrit-elle dans sa lettre ouverte. «J'avais aussi besoin de voir ce à quoi pouvait ressembler la guérison. Aujourd’hui, quand je revois des discours dans lesquels je disais ne pas être ‘une survivante’, je ne vois pas cela comme un mensonge, car ce n’est pas l’image que je me faisais de moi-même.»

Les victimes méritent d'être applaudies

Le combat qu’elle mène avec son association est aujourd’hui plus déterminé que jamais. «Je veux que cette violence cesse», a-t-elle déclaré. La honte doit définitivement changer de camp, appelle-t-elle aussi de ses vœux. Il faut a tout prix recueillir et respecter la parole des victimes et saluer leur immense courage. «Comme je l’ai souvent répété, j’espère qu’on pourra un jour parler des agressions sexuelles de la même manière dont on parle aujourd'hui du cancer», a-t-elle affirmé. «Lorsque vous dites avoir survécu à un cancer, vous êtes applaudi. Je veux la même réponse pour les survivants d'agressions sexuelles.»

Dans le même temps, elle demande à ce que les victimes ne soient pas réduites à ce statut. «C’est un pan douloureux de mon histoire», confie-t-elle. «L'expérience a été horrible. Mais elle ne me définit pas, loin de là, de la même manière qu'aucune autre part de mon histoire ne me définit à elle-seule. Personne ne peut être défini par une seule part de son histoire.»

Sa prise de parole est pour elle un nouveau pas vers la guérison, explique celle dont le courage est salué par de très nombreuses associations qui œuvrent pour les victimes.



«Un aspect essentiel de ce que les survivantes trouvent au centre de Joyful Heart est le cœur féroce et déterminé de Mariska, profondément engagé dans les efforts visant à apporter la guérison et le changement», déclare Robyn Mazur, directrice générale de Joyful Heart.

«La fondation, bien que largement axée sur le changement législatif et politique, est toujours et sera toujours axée sur la guérison», ajoute-t-elle. «Il est essentiel à notre mission de toujours laisser les survivantes diriger - un sentiment que nous a enseigné Mariska».