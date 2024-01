«Une frousse du diable» : Patrick Hernandez révèle qu'un incendie s'est déclaré à son domicile ce week-end

Un incendie s’est déclaré au domicile de Patrick Hernandez après que son compteur Linky a pris feu, a révélé le chanteur de 74 ans sur Facebook.

Plus de peur que de mal. Les pompiers ont dû intervenir ce samedi soir au domicile de Patrick Hernandez, qui réside à Fontaine-de-Vaucluse. Comme l’a fait savoir le chanteur sur son compte Facebook, un incendie s’est déclaré après que son compteur Linky s’est embrasé.

«Pompiers, policiers et Enedis sont venus cette nuit à mon secours», a-t-il écrit. Heureusement, l’artiste de 74 ans n’a pas été blessé.

«Mon compteur Linky a flambé et la fumée incroyable dans un petit local m’a foutu une frousse du diable», a-t-il poursuivi, précisant dans son post que depuis cet incident, il n’a plus d’électricité.

Par conséquent, «Pas de cawa (…). J’attends avec impatience les réparateurs d’Enedis ce matin car sans eux plus rien ne fonctionne sauf … la cheminée», a souligné l’interprète de «Born to be alive», qui a pu compter sur le soutien de ses nombreux fans.