Emmy Awards : Pedro Pascal et sa sœur transgenre Lux font sensation à la cérémonie

En lice pour le prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour sa performance dans «The Last of Us», Pedro Pascal est apparu lundi soir, sur le tapis rouge des Emmy Awards, en compagnie de Lux, sa sœur trans.

S’il est actuellement l’un des acteurs les plus plébiscités à Hollywood, Pedro Pascal est aussi et surtout un grand frère protecteur. Pour preuve, l’amour qu’il porte à sa sœur Lux, laquelle l’accompagnait lundi 15 janvier, lors de la cérémonie des Emmy Awards.

Sur le tapis rouge, l’acteur de «The Last of Us» et la comédienne et mannequin transgenre de 31 ans sont apparus très complices et tout sourire, chacun ayant opté pour une tenue noire très élégante.

Un soutien sans faille

Fervent défenseur de la cause LGBTQIA+, Pedro Pascal a toujours soutenu sa sœur, qui a fait son coming out transgenre en posant en une du magazine chilien Ya, en 2021.

La comédienne et activiste, que l’on aperçoit rapidement dans la saison 3 de la série «Narcos», a rappelé combien son frère avait été d’une aide précieuse pendant sa longue transition.

En guise de réponse, l'acteur avait publié à l’époque un message plein d’amour sur Instagram : «Ma sœur, mon cœur, notre Lux».