«Mariés, deux enfants» : Ed O'Neill remercie son père de l'avoir empêché de rejoindre la mafia

Invité du podcast «Dinner’s on me», Ed O’Neill s’est confié sur la manière dont son père a réussi à le dissuader de rejoindre un groupe mafieux, à un moment de sa vie où il n’avait pas d’argent. Et s’apprêtait à rejoindre New York pour tenter de lancer sa carrière acteur.

Un tête-à-tête salvateur. Connu pour ses rôles dans les sitcoms «Mariés, deux enfants» et «Modern Family», Ed O’Neill aurait pu ne jamais devenir l’acteur mondialement connu qu’il est aujourd’hui. C’est au micro du podcast «Dinner’s on me», animé par Jesse Tyler Ferguson, que le comédien de 77 ans s'est confié sur cette période de son existence, où il a failli rejoindre les rangs de la mafia locale.

Recalé de l’équipe de football américain des Steelers de Pittsburg avant le début de la saison de 1969, Ed O’Neill s'est retrouvé sans argent, et avec un nouvel avenir à imaginer. C’est alors qu’il a été approché par un de ses amis d’enfance, Jim, qui lui a proposé de faire un tour en voiture. Ce dernier lui a demandé s’il était intéressé pour réaliser quelques «missions» pour lesquelles il serait rémunéré, comme retrouver la trace de certaines personnes, ou livrer un colis. Une proposition qui, à cet instant, semblait être le seul moyen pour lui de subsister.

Ed O’Neill a expliqué avoir reçu le lendemain la visite de son père. Ce dernier connaissait bien les activités troubles de Jim, et a demandé à son fils s’il était prêt à faire de la prison, si jamais il décidait d’accepter sa proposition. «Je lui ai dit que je ne pouvais m’imaginer faire de la prison. Et il m’a dit : ‘OK’». Cette simple conversation avec son paternel aura été suffisante pour le convaincre de refuser l’offre de son ami d’enfance. «J’ai appelé Jimmy, je l’ai remercié, et je lui ai dit que je devais aller à New York, pour tenter ma chance dans cette autre activité (des cours de théâtre, ndlr)», précise celui qui connaîtra le succès sur le tard, à 40 ans passé, grâce au rôle d’Al Bundy dans «Mariés, deux enfants».