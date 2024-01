Paris Hilton dévoile de nouvelles photos de son fils pour son premier anniversaire

Mère de famille depuis janvier dernier, Paris Hilton a partagé un tendre message et une série de photographies de son fils Phoenix, pour célébrer son premier anniversaire.

Happy Birthday. Devenue maman deux fois en 2023, Paris Hilton a fêté sur ses réseaux le premier anniversaire de son fils Phoenix, dévoilant plusieurs clichés du petit garçon au fil des douze mois qui se sont écoulés, et un message plein de tendresse.

«Il y a un an, un beau bébé ange est entré dans nos vies, apportant tant d'amour et de bonheur», a écrit la femme d'affaires et DJ.

Un rêve devenu réalité pour Paris Hilton

«Mon petit précieux, tu es plus qu'un rêve devenu réalité. Tu rends ma vie complète. Chaque jour avec toi est un cadeau inestimable, et je suis infiniment reconnaissante d'être ta maman», poursuit la quadragénaire, qui a également partagé une vidéo de son petit garçon dans laquelle on peut entendre Paris Hilton dire : «Est-ce que tu sais que tu es mignon ? Oui tu le sais. Tu l'es».

Un pied de nez, certainement, aux haters qui, en octobre dernier, s'étaient permis de critiquer violemment le physique de son fils.

Un adorable et souriant petit garçon, qui a accueilli une petite sœur, London, en novembre dernier, elle aussi née par mère porteuse.